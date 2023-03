KOERS KORT. Thijssen klopt Ewan in GP Monseré - Oud-renner Leo Sterckx overleden

Niet Ewan, maar Thijssen wint GP Monseré

Gerben Thijssen (24) heeft zondag de GP Monseré op zijn naam geschreven. Aanvankelijk leek Caleb Ewan het te halen na een nipte sprint, maar de finishfoto wees alsnog onze landgenoot van Intermarché-Circus-Wanty aan als winnaar. Thijssen volgt op de erelijst Arnaud De Lie op.

Oud-renner Leo Sterckx, winnaar van olympisch zilver in 1960, is overleden

Voormalig wielrenner Leo Sterckx is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Sterckx was profrenner tussen 1960 en 1966. Hij bezorgde België een zilver medaille op de Olympische Spelen van 1960 in Rome, waar hij als baanwielrenner tweede werd in de 1.000 meter sprint. De in het Antwerpse Hulshout geboren Sterckx werd ook een keer Belgisch kampioen bij de profs in de sprint op de piste en twee keer bij de amateurs.

Geen Justine Ghekiere in Strade Bianche

Justine Ghekiere moet forfait geven voor de Strade Bianche bij de vrouwen. Dat meldt haar team AG Insurance - Soudal Quick-Step vrijdag. De renster is niet voldoende fit na een verkoudheid.

Begin deze week werd Ghekiere verkouden, waardoor ze niet genoeg kon trainen ter voorbereiding op de wedstrijd in Italië. Zo meldt haar team in een persbericht. “In samenspraak met de ploeg is daarom beslist om haar niet te laten starten. Ze is niet voldoende fit en wordt vervangen door Julia Borgström.”

“Ik ben teleurgesteld dat ik dit weekend niet aan de start sta van de Strade Bianche”, klinkt het bij Ghekiere. “Door de goede start die ik dit jaar maakte (ze won de Ronde van Valencia voor vrouwen met één seconde voorsprong op haar ploegmaat Ashleigh Moolman, red), keek ik er erg naar uit om samen met mijn ploegmaten deel uit te maken van deze wedstrijd. Hopelijk herstel ik snel en kan ik me volledig focussen op de volgende race op mijn kalender.”

Kopecky maakt debuut in Amstel Gold Race

Lotte Kopecky (27), vorige week nog glansrijk winnares van de Omloop, heeft op Instagram haar volledige voorjaarsprogramma uit de doeken gedaan. De grootste nieuwigheid ten opzichte van vorig seizoen is dat onze landgenote dit jaar ook aan de start van de Amstel Gold Race verschijnt. Nokere Koerse en de Exterioo Classic Brugge-De Panne sneuvelen dan weer. In de Ronde van Vlaanderen - waar ze titelverdediger is - en Parijs-Roubaix - waar ze vorig jaar tweede werd - mikte ze weer volop op winst. Na haar klassieke campagne verschuift de aandacht weer even naar de piste - in Canada doet ze mee aan de Track Nations Cup om punten te sprokkelen voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

