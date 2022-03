KOERS KORT. Teuns maakt maandag comeback - Colbrelli past voor E3 en Gent-Wevelgem - Ackermann wint Bredene-Koksijde Classic

Teuns maakt maandag comeback

Dylan Teuns staat maandag aan de start van de Ronde van Catalonië. De 30-jarige renner van Bahrain - Victorious geraakte eind februari besmet met covid en kon daardoor tien dagen niet trainen. Teuns moest zo ook de Omloop en Parijs-Nice aan zich voorbij laten gaan, maar is nu opnieuw wedstrijdfit. Na Catalonië rijdt hij de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Ackermann snelt naar zege in Bredene-Koksijde Classic

Pascal Ackermann (28) heeft vrijdag in de Bredene-Koksijde Classic z'n eerste zege in het shirt van UAE Team Emirates geboekt. De Duitser was in een massasprint sneller dan Hugo Hofstetter en Tim Merlier.

Volledig scherm © BELGA

Max Walscheid wint GP Denain

Max Walscheid (Cofidis) heeft de GP Denain op zijn palmares geschreven. Dat is een kasseienkoers in Noord-Frankrijk. De Duitser toonde zich een sprint de sterkste. Onze landgenoot Dries De Bondt werd tweede, de Fransman Adrien Petit derde.

Volledig scherm © Photo News

Ook geen Colbrelli in E3 en Gent-Wevelgem

Sonny Colbrelli (31) neemt dit jaar deel aan de Ronde van Catalonië (21-27 maart). Dat betekent dat de Europese kampioen van Bahrain Victorious niet aan de start verschijnt van de E3 Saxo Bank Classic (25 maart) en Gent-Wevelgem (27 maart). Vorig jaar werd Colbrelli nog vierde in Wevelgem, de zege was toen een prooi voor Wout van Aert. Colbrelli is er komende zaterdag ook niet bij in Milaan-Sanremo. De Italiaan is nog niet hersteld van de bronchitis die hem vorige week deed opgeven na de eerste rit in Parijs-Nice.

Cavendish sprint naar winst in Milaan-Turijn

Mark Cavendish heeft Milaan-Turijn op zijn naam geschreven. De Brit van Quick.Step-Alpa Vinyl toonde zich de snelste in een massasprint. Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff vervolledigden de top drie. Max Kanter werd vierde, Peter Sagan vijfde.

De finish vond dit jaar niet plaats op de Superga, waardoor de klimmers niet aan zet waren in de Italiaanse semiklassieker van 199 kilometer. Organisator RCS keerde terug naar z’n roots en maakte van de wedstrijd een voorbereidingskoers met oog op Milaan-Sanremo. La Primavera wordt zaterdag gereden.

Volledig scherm © AFP

Saxo Bank blijft nog drie jaar partner van de E3 Harelbeke

De E3 Harelbeke verlengt haar partnership met Saxo Bank met drie jaar, tot 2024. Saxo Bank werd vorig jaar, na de overname van BinckBank, de titelsponsor van de Vlaamse wielerklassieker die behoort tot de WorldTour. De 65ste editie van de E3 Saxo Bank Classic wordt op 25 maart gereden. De Deen Kasper Asgreen is de uittredende winnaar.

“E3 Saxo Bank Classic en Saxo Bank is een match made in heaven. Partners die elkaar ondersteunen, challengen en beter maken. Een wisselwerking die er van dag 1 was. Een samenwerking waar we trots op zijn en zeker dat we deze met 3 jaar verlengen”, zegt Jacques Coussens namens de organisatie van de E3 Saxo Bank Classic.

Volledig scherm © VDB

Colbrelli past voor Milaan-Sanremo

Flinke domper voor Sonny Colbrelli (31). De Italiaanse Europese kampioen is nog niet volledig hersteld van z'n bronchitis en moet een kruis maken over Milaan-Sanremo. Dat meldde z'n ploeg Bahrain-Victorious vanavond. Door die bronchitis moest Colbrelli ook Parijs-Nice al vroegtijdig verlaten.

Hoewel de koers hem als gegoten past, heeft Colbrelli nog nooit potten kunnen breken in Milaan-Sanremo. Zijn beste resultaat tot nu toe is een zesde plaats in 2014.

Volledig scherm Sonny Colbrelli in actie tijdens de Omloop. © BELGA

Philipsen nog niet hersteld voor Milaan-Turijn

Jasper Philipsen (24) zegt af voor Milaan-Turijn van woensdag. De sprinter van Alpecin-Fenix is onvoldoende hersteld van ‘het griepke’ dat hem nekte in Parijs-Nice, waardoor hij na vijf ritten afstapte. Philipsen kwam in Parijs-Nice ook ten val, maar die schaafwonden en kneuzingen zijn geheeld. Normaal start hij zaterdag in Milaan-Sanremo, maar het blijft afwachten of zijn verstopte luchtwegen tegen dan voorbij zijn. (BVDC)

Volledig scherm © BELGA

AG2R-Citroën start met Greg Van Avermaet als kopman in Milaan-Turijn

De 36-jarige Greg Van Avermaet wil woensdag in de Italiaanse semiklassieker verder bouwen aan zijn conditie voor de voorjaarsklassiekers. De Oost-Vlaming reed de voorbije week een weinig opvallende Tirreno-Adriatico. Voordien speelde hij ook geen rol van betekenis in de Strade Bianche. In de Omloop Het Nieuwsblad eind februari toonde hij wel al zijn goede benen met een derde plaats.

Het wordt voor Van Avermaet zijn eerste deelname ooit aan Milaan-Turijn, de oudste wielerwedstrijd ter wereld. Hij krijgt in zijn team het gezelschap van nog een andere Belg, Gijs Van Hoecke. De Fransman Benoit Cosnefroy, de Italiaan Andrea Vendrame, de Luxemburger Bob Jungels en de Zwitser Michael Schär zijn de overige AG2R-renners die starten.

Quick.Step-Alpha Vinyl zet in op Cavendish, Cavagna klaar voor eerste koers van 2022

Voor de 103de editie van Milaan-Turijn (Ita/1.Pro) van woensdag werd een overwegend vlak parcours uitgetekend en dus zet Quick.Step-Alpha Vinyl vol in op snelle man Mark Cavendish, zo laat de Belgische WorldTour-formatie weten.

Cav was vorige week in Tirreno-Adriatico aan de slag en blijft dus nog wat langer in Italië. Komend weekend volgt immers Milaan-Sanremo. Het is overigens de eerste keer in vijftien jaar dat Milaan-Turijn op zijn oorspronkelijke tijdslot in maart gereden wordt. De voorbije jaren stond de koers telkens in het najaar op de kalender, in de aanloop naar de Ronde van Lombardije.

In de lead-out van Cavendish zitten expert Michael Mørkøv en onze landgenoten Dries Devenyns, Pieter Serry en Louis Vervaeke. De overige twee renners in de selectie zijn de Italiaan Mattia Cattaneo en de Fransman Rémi Cavagna. “Woensdag trekken we de kaart-Cavendish en we hebben een sterke ploeg op de been gebracht om hem zo goed mogelijk te helpen”, klinkt het bij sportdirecteur Davide Bramati. “We zijn ook erg blij dat Rémi Cavagna terug bij de selectie is na zijn spijtige valpartij tijdens ons trainingskamp. Het wordt zijn eerste koers van het jaar en het feit dat hij opnieuw een rugnummer kan opspelden, is een stevige moraalboost.”

Volledig scherm © LAPRESSE

Tim Declercq traint alweer stevig

Komt Tim Declercq dit klassieke voorjaar dan tóch nog in actie? De kans is reëel, op basis van de stevige ‘Building the Cake’-training die hij gisteren — we schrijven dag tien sinds hij terug in het zadel kroop na zijn herstel van pericarditis — afhaspelde op stage aan de Spaanse Costa Blanca.

202,2 km aan gemiddeld 31,5 km/u, vermeldde zijn Strava-account. Bijna zeseneenhalf uur op de fiets waarbij hij vanuit Calpe in totaal 2.751 meter overwon en 6.472 calorieën verbrandde. Ruim op schema, lijkt ons. (JDK/BVDC)

Volledig scherm Tim Declercq traint alweer stevig. © Strava Tim Declercq

Vuelta-organisatie nodigt drie Spaanse teams uit

De organisatie van de Ronde van Spanje (WorldTour) heeft maandag haar 23 deelnemende teams voor de editie van 2022 bekendgemaakt. Naast de 18 WorldTour-teams en de twee beste ProTeams van 2021, Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic, die automatisch startrecht hebben, krijgen er drie Spaanse ploegen een wildcard.

Het gaat om Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi en Burgos-BH. Die laatste twee teams namen vorig jaar ook al deel.

De Sloveen Primoz Roglic won de voorbije drie edities van de Vuelta. Die start dit jaar in het Nederlandse Utrecht op 19 augustus. De traditionele finish in Madrid is op 11 september.

Volledig scherm Primoz Roglic won vorig jaar z'n derde opeenvolgende Vuelta. © EPA