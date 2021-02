KOERS KORT. Team van Nairo Quintana krijgt geen wildcard voor de Giro - Cavendish ‘debuteert’ in Almeria

Arkea-Samsic ziet wildcard Ronde van Italië door de neus geboord

De Italiaanse wielerploegen Bardiani CSF Faizane, Eolo-Kometa en Vini Zabu mogen van RCS Sport een uitnodiging voor de 104e Ronde van Italië in de bus verwachten. De negentien WorldTeams, met daarbij Deceuninck - Quick-Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, hebben automatisch startrecht, net als Alpecin-Fenix.

Het Franse Arkea-Samsic, dat met de Colombiaan Nairo Quintana een oud-winnaar in de rangen heeft, viel uit de boot en ook het Italiaanse Androni, nochtans een vaste waarde in de Giro, liep een uitnodiging mis. Zij rijden wel de andere voorjaarswedstrijden van RCS Sport: de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Bardiani-CSF-Faizanè en Eolo-Kometa, het team van wielercoryfeeën Alberto Contador en Ivan Basso, kregen ook een wildcard voor de Strade. Eolo-Kometa is eveneens welkom in de Tirreno, net als Gazprom-RusVelo en Total Direct Énergie. Voor Milaan-Sanremo werden Androni, Bardiani, Novo Nordisk en Total Direct Énergie uitgenodigd.

De 104e Giro d’Italia start zaterdag 8 mei in Turijn en eindigt zondag 30 mei met een tijdrit in de straten van Milaan. De in oktober gereden 103e editie werd gewonnen door de Brit Tao Geoghegan Hart.

Cavendish start seizoen in Almeria

Mark Cavendish maakt zondag z'n tweede debuut voor Deceuninck-Quick.Step tijdens de Clasica Almeria, een koers die hij in 2015 al eens won in het shirt van de ploeg. “Net als elke renner kijk ik in deze tijden erg uit naar het begin van het seizoen”, vertelt Cavendish in een persbericht. “We mogen ons gelukkig prijzen dat de koersen doorgaan. Ik verheug me erop om het truitje van ‘the Wolfpack’ weer aan te trekken en te koersen met de jongens. Dat deze wedstrijd me mooie herinneringen bezorgt, maakt het nog specialer.”

In Spanje krijgt de Brit het gezelschap van Tim Declercq, Alvaro Hodeg, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe.

Volledig scherm Mark Cavendish. © Twitter

73ste editie van Halle-Ingooigem geannuleerd

Er wordt dit jaar, net als in 2020, geen Halle-Ingooigem georganiseerd. Normaal was de koers gepland voor woensdag 16 juni, maar de organisatoren schuwen elk risico en nemen nu al de vlucht vooruit door hun koers af te gelasten. Men wil de wedstrijd immers niet organiseren zonder vips of toeschouwers. Het comité Yvegem Sportief organiseerde vorig jaar nog het Belgisch kampioenschap op de weg.

“Met Halle-Ingooigem zijn we een wedstrijd die het moet hebben van ons vipgebeuren en ons volks karakter. Wij rekenen op zowat 1.500 vips en 1.000 andere genodigden in het wielercafé, die deels onze koers bekostigen. Het is nog helemaal niet duidelijk of wij die op 16 juni allemaal in de beste condities kunnen ontvangen. Vandaar onze beslissing om dit jaar niet te organiseren”, stelt koersdirecteur en bestuurslid Eric Demets van Yvegem Sportief.

Dries De Bondt blijft dus de laatste winnaar van Halle-Ingooigem. De huidig Belgisch kampioen haalde het op 26 juni 2019 van de Nederlander Piotr Havik en Philippe Gilbert.

Volledig scherm Dries De Bondt. © BELGA