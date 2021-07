KOERS KORT. Team Emirates plukt 19-jarig talent weg bij Jumbo-Visma

Wielrennen André stopt ermee: zegekoning Greipel gaat na dit seizoen met wielerpen­si­oen

17 juli André Greipel stopt na dit seizoen met wielrennen. De 39-jarige successen Duitser kondigde zijn afscheid aan in een filmpje van zijn ploeg Israel-Start Up Nation. Greipel kende zijn grootste in het shirt van HTC-Columbia en Lotto. Met 158 overwinningen is hij de meest succesvolle nog actieve renner in het peloton.