KOERS KORT. Te hoge reiskosten: Ierland trekt niet naar WK Australië - Na Jakobsen ook Pedersen niet op WK

Ierland niet naar WK wegens te hoge reiskosten

Ierland slaat het WK wielrennen van komende maand in Australië over. De Ierse wielerbond heeft vanwege de hoge reiskosten besloten af te zien van deelname. “Bovendien is de kans op succes daar voor ons niet zo groot”, zegt directeur Iain Dyer. De Ieren beschikken met Sam Bennett over een topsprinter, die tijdens de Vuelta twee ritzeges boekte op Nederlandse bodem. Het parcours van de wegwedstrijd op het WK in Wollongong lijkt echter niet geschikt voor sprinters. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout besloot daarom al om Europees kampioen Fabio Jakobsen thuis te houden.

Volledig scherm Sam Bennett met de groene trui in Spanje. © AFP

Mads Pedersen niet in Deense WK-selectie

Zoek straks niet naar Mads Pedersen in de WK-selectie van Denemarken voor het WK wielrennen van komende maand in Australië. De gewezen wereldkampioen anno 2019 verkeert in goeie vorm, en toont dat ook in de Vuelta met al drie podiumplaatsen. Op dit moment is de renner van Trek-Segafredo zelfs in het bezit van de groene puntentrui. Eerder dit jaar won hij ook een rit in de Tour. Hij ziet te hard op tegen de lange reis. Denemarken laat ook Tourwinnaar Vingegaard thuis. Eerder raakte al bekend dat ook Nederland hun spurter Fabio Jakobsen thuis laat.

De Deense selectie: Mattias Skjelmose Jensen, Jakob Fuglsang, Soren Kragh Andersen, Magnus Cort Nielsen, Alexander Kamp, Michael Morkov, Mikkel Honoré en Mikkel Bjerg.

Volledig scherm © AFP

Dowsett zet straks punt achter zijn carrière

Alex Dowsett heeft in een video op YouTube bekendgemaakt op het einde van het seizoen te zullen stoppen als professioneel wegwielrenner. Hij wil wel blijven fietsen. “Maar ik wil nieuwe facetten van de sport leren kennen”, legde hij uit.

Dowsett zal zich blijven focussen op het tijdrijden en wil daarin ook andere renners begeleiden. Hij zal ook gaan deelnemen aan gravelraces en wil steun blijven bieden aan de gemeenschap van hemofiliepatiënten. Dowsett werd geboren met de ziekte, waarbij het bloed niet voldoende stolt.

De 33-jarige Brit is momenteel aan zijn derde seizoen bij Israel-Premier Tech bezig. Hij ziet er zijn contract aflopen en wil niet meer wachten op een nieuw contract in de WorldTour. Voordien was hij ook actief bij Sky, Movistar en Katusha.

Dowsett won tijdens zijn carrière twee etappes in de Giro (2013 en 2020). Hij pakte ook zes Britse titels tegen de klok en probeerde vorig jaar nog het werelduurrecord af te snoepen van Victor Campenaerts. Dat lukte niet. In 2015 was hij wel twee maanden werelduurrecordhouder, met een afstand van 52,757 km, tot Bradley Wiggins hem het record ontnam. Tien dagen geleden reed de Brit Dan Bigham het werelduurrecord van Campenaerts van de tabellen met 55,548 km.

Volledig scherm Alex Dowsett. © Photo News

Livyns en Paasschens naar Lotto Soudal

Lotto Soudal heeft met onze landgenoot Arjen Livyns (27) en de Nederlander Matthijs Paasschens (26) twee renners van Bingoal Pauwels Sauces WB vastgelegd voor volgend seizoen. Ze tekenden allebei een contract voor twee seizoenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen plek voor Jakobsen in Nederlandse WK-selectie

Fabio Jakobsen maakt geen deel uit van de Nederlandse selectie op het WK wielrennen van komende maand in het Australische Wollongong (26 september). De Nederlandse wielerbond bevestigde maandag dat bondscoach Koos Moerenhout de Europese kampioen niet opneemt in het team.

Jakobsen veroverde eerder deze maand de Europese titel in München. Hij was er sneller dan onder meer de Belgische kopman, Tim Merlier. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl won in juli ook de tweede etappe in de Tour de France.

De wegwedstrijd in Australië gaat over een zwaar parcours en Moerenhout verwacht daarom dat die niet gaat eindigen in een massasprint. De Nederlandse bondscoach heeft Mathieu van der Poel op het oog als kopman van zijn ploeg. De definitieve selectie is nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm Fabio Jakobsen (links). © Photo News

Jumbo-Visma stelt opnieuw drie versterkingen voor

Jumbo-Visma heeft na Dylan van Baarle en Wilco Kelderman opnieuw drie nieuwe renners voor volgend seizoen aangekondigd. De Nederlandse ploeg van onder meer Wout van Aert heeft zich versterkt met de Hongaar Attila Valter (24), de Sloveen Jan Tratnik (32) en de Brit Thomas Gloag (20). Valter, die overkomt van Groupama-FDJ en vorig jaar nog het roze droeg in de Giro, en Gloag, die tijdens de voorbije Ronde van de Toekomst nog een etappe won, tekenden een contract tot eind 2025. Tratnik, een man van alle terreinen en voormalig ritwinnaar in de Giro, blijft minstens tot eind 2024.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.