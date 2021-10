KOERS KORT. Stybar verlengt met één seizoen bij Lefevere - Astana haalt Valerio Conti en Antonio Nibali aan boord

Stybar blijft aan boord bij Deceuninck-Quick.Step

Zdenek Stybar en Patrick Lefevere gaan door met elkaar. De 35-jarige Tsjech verlengde zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step - vanaf januari Quick.Step-Alpha Vinyl - met één seizoen. Stybar start straks zo aan zijn twaalfde (!) opeenvolgende seizoen bij de ploeg van Lefevere. In zijn wegcarrière won hij onder meer de E3 Harelbeke, de Omloop, de Strade Bianche en ritten in de Tour en Vuelta.

“Ik ben heel blij en dankbaar om bij dit team te kunnen blijven. Hier wil ik mijn carrière binnen enkele jaren beëindigen”, vertelt een gelukkige Stybar, die een moeilijk seizoen kende door een knieblessure en hartritmestoornissen. Ook CEO Patrick Lefevere is opgetogen met de contractverlenging. “Zdenek is een van de meest ervaren renners in het peloton en belangrijke schakel in ons team. Hij is een echte ‘wolf’ die altijd alles geeft voor de ploeg. We zijn ervan overtuigd dat hij ook volgend jaar sterke resultaten kan neerzetten.”