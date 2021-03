KOERS KORT. Stybar verdedigt titel in E3 Saxo Bank Classic - Opnieuw pech: Sep Vanmarcke is ziekjes

Deceunick.Quick-Step komt met sterke selectie aan de start in de E3 Saxo Bank Classic

Deceuninck-Quick Step start vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic met drie Belgen, Yves Lampaert, Iljo Keisse en Tim Declercq en uittredend winnaar Zdenek Stybar. De Tsjech won in 2019 in Harelbeke. Vorig jaar ging de semiklassieker niet door wegens de coronapandemie.

Deens kampioen Kasper Asgreen, de Fransman Florian Sénéchal en de Italiaan Davide Ballerini, winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, vervolledigen het opnieuw erg sterke zevental van de Wolfpack.

“De E3 blijft één van de zwaarste eendagswedstrijden die er zijn”, blikte sportdirecteur Tom Steels vooruit. “Een goed resultaat hier geeft je een belangrijke boost voor de Ronde van Vlaanderen. Het parcours is veranderd ten opzichte van twee jaar geleden. Het wordt lastiger, maar we komen met een sterk team aan de start, met allemaal jongens die houden van dit soort races. Iedereen start vrijdag gemotiveerd en vol vertrouwen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opnieuw pech voor Vanmarcke

Zijn voorjaar begon veelbelovend: Sep Vanmarcke reed een heel goeie Omloop, bekroond met een derde plaats. Het was zijn eerste goeie resultaat in de klassiekers in drie jaar tijd, maar vandaag is er opnieuw twijfel. De West-Vlaming wordt opnieuw niet gespaard van pech: hij werd ziek na Nokere Koerse en kon niet meer trainen zoals het hoort. “Ik doe anderhalf uur, maximaal twee uur per dag. Op het gemak”, zegt hij. “Ik heb een heel stevige verkoudheid. Ik ben vermoeid, ik voel me zwak op de fiets.”

Vanmarcke liet voor de zekerheid zijn bloed controleren, maar dat leverde weinig nieuwe info op. Zaterdag legde hij ook een coronatest af, die was negatief. “Ik hoop dat ik nu heel snel herstel. Ik zal met niet veel vertrouwen starten in de E3, en wellicht zal ik in Gent-Wevelgem ook nog tekortkomen. Maar als ik goed kan rusten na het weekend is paniek niet nodig voor de Ronde en Roubaix.”

Volledig scherm Sep Vanmarcke. © BELGA

Internationale Wielerweek Coppi-Bartali: Ben Hermans gaat voor de eindzege

Israel Start-Up Nation start met Ben Hermans als kopman aan de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali. De 34-jarige Limburger gaat voor de eindzege, bevestigde de Italiaanse sportdirecteur Claudio Cozzi. “We willen Ben Hermans zien strijden met de beste klassementsrenners”, zei hij.

Hermans krijgt in Italië een internationaal gezelschap mee met de Brit Alex Dowsett, de Oostenrijker Matthias Brändle, de Israëliër Guy Niv, de Canadees James Piccoli, de Italiaan Alessandro De Marchi en de Australiër Sebastian Berwick.

De 35e editie van de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali start dinsdagvoormiddag met een rit in lijn van 97,8 kilometer, met start en aankomst in Gatteo. Dinsdagnamiddag volgt een tijdrit van 14 kilometer, eveneens in Gatteo. De Italiaanse wielerronde eindigt zaterdag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.