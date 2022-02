KOERS KORT. Straf: opvallend scherpe Campenaerts snoept Strava-record van Pogacar af - Quintana pakt rit- en eindwinst in Provence

Straf: Campenaerts snoept Strava-record van Pogacar af

Victor Campenaerts is klaar voor het wielerseizoen. Vanmorgen verbeterde onze landgenoot van Lotto-Soudal het Strava-record van Tadej Pogacar op de populaire Coll de Rates. De tweevoudige Tourwinnaar werkte vorige maand de Spaanse helling af in een tijd van 24 minuten en 50 seconden. Campenaerts deed nóg eens dertien tellen beter. ‘Vocsnor’ staat trouwens opvallend scherp, zo leert ons zijn Instagram-post van gisteren (zie hieronder).

“Tijdens de klim ben ik voluit gegaan. Ik had een gemiddelde hartslag van 195. Toen ik op de top aan kwam, zei onze dokter dat ik er meer vermoeid uit zag dan na mijn werelduurrecord”, klonk het achteraf bij Campenaerts. “Ik wil nu absoluut niet denken of zeggen dat ik een goeie klimmer ben. Laat staan een ronderenner. Ik heb de poging van Tadej goed geanalyseerd en hij verloor veel tijd op een strook gravel, die hij allicht niet goed kende. Daar maakte ik het verschil en op de steile stroken bergop hield ik goed stand, maar ik ben er zeker van dat als Tadej wil, hij die KOM zeker kan terugpakken, maar voor pakweg een goeie junior of nieuweling wordt dit onmogelijk.”

“Wat het nut is van deze KOM? Niet veel. Ik moest van mijn trainer tweemaal 20 kilometer 'all out’ gaan en heb dan die klim uitgekozen voor het tweede deel van de oefening. Ik heb mij goed geamuseerd en weet dat ik de goeie vorm te pakken heb in functie van het openingsweekend. En het belangrijkste is dat ik vanavond met een gelukzalig gevoel ga slapen. Het mentale front zit uitstekend.”

Quintana eindwinnaar Ronde van de Provence

Nairo Quintana (32) heeft zich op de slotdag van de Ronde van de Provence verzekerd van de eindwinst in de Franse rittenkoers. De Colombiaan van Arkéa-Samsic was duidelijk de beste op de slotklim van de Montagne de Lure en onttroonde zo Filippo Ganna als leider. Julian Alaphilippe - die voor de start een halve minuut voor Quintana uit stond - deed als enige een poging om de Colombiaan bij te houden, maar de wereldkampioen bekocht dat en zakte door het ijs. Quintana schrijft de Ronde van de Provence al voor de tweede keer op zijn erelijst - ook in 2020 was-ie al de beste.

Masnada slaat dubbelslag in Ronde van Oman

Fausto Masnada (28) heeft een dubbelslag geslagen in de vierde rit van de Ronde van Oman. De Italiaan van Quick.Step-Alpha Vinyl won niet alleen de etappe na een late aanval, maar snoepte in één klap ook de rode leiderstrui af van de Deen Anthon Charmig, die gisteren de derde rit op zijn naam schreef. Met een voorsprong van 55 seconden in het algemene klassement en nog twee etappes - waarvan eentje met aankomst bergop - voor de boeg neemt Masnada een stevige optie op eindwinst. Voor Quick.Step-Alpha Vinyl was het overigens al de vijfde zege van het seizoen.

Onze jonge landgenoot Henri Vandenabeele (21) finishte in het achtervolgende groepje als achtste en blijft zo in de running voor een toptiennotering in het eindklassement.

Leer het Belgische klimtalent hieronder wat beter kennen:

Coquard klopt Alaphilippe en Ganna in de Ronde van de Provence

Bryan Coquard (Cofidis) heeft de derde etappe in de 7e Ronde van de Provence (2.Pro) gewonnen. Na 180,6 kilometer van Ales naar Manosque was de 29-jarige Fransman de snelste van een kopgroep van zeventien renners. Zijn landgenoot Julian Alaphilippe werd tweede, de Italiaan Filippo Ganna derde. Phlippe Gilbert was met een vijftiende plaats beste Belg. Ilan Van Wilder finishte als eerste van de tweede groep op zes seconden als achttiende.

Proloogwinnaar Ganna (INEOS Grenadiers) behield de leiderstrui. Hij heeft twee seconden voor op Alaphilippe. De Fransman Pierre Latour is op veertien seconden derde. Van Wilder zakte van de vijfde naar de achtste stek en heeft nu 27 seconden goed te maken op Ganna.

Zondag eindigt de zevende editie van de Zuid-Franse rittenwedstrijd met een 116,1 kilometer lange koninginnenrit van Manosque naar Montagne de Lure. De aankomst ligt op een 13,4 kilometer lange slotklim van gemiddeld 6,5 procent.

Volledig scherm © Photo News

Eerste profzege voor Alessandro Covi, Loïc Vliegen wordt vijfde in de Ronde van Murcia

De 23-jarige Italiaan Alessandro Covi (UAE Team Emirates) heeft zijn eerste profzege geboekt. In de 42e Ronde van Murcia (cat. 1.1) hield hij na 183,2 kilometer van Fortuna naar Puerto de Cartagena zijn land- en ploeggenoot Matteo Trentin en de Fransman Matis Louvel achter zich.

Covi ontsnapte op vijf kilometer van de aankomst en had op de streep één luttele seconde over op elf achtervolgers. Trentin sprintte naar de tweede stek, voor Louvel, de Duitser Jonas Koch en Loïc Vliegen, met een vijfde plaats beste Belg. Kobe Goossens bolde als laatste van de eerste groep over de meet, goed voor een twaalfde plaats.

Volledig scherm © Photo News

Charmig wint derde rit in Oman

Anthon Charmig heeft de derde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De 23-jarige Deen van Uno-X was op een steile aankomst sneller dan Jan Hirt (Intermarché-Wanty Gobert) en Élie Gesbert (Arkéa-Samsic). Mark Cavendish raakte zijn leiderstrui kwijt.

Dat Cavendish na de etappe van vandaag zijn trui kwijt zou raken is geen verrassing. De eerste ritten van de Ronde van Oman draaiden op een massasprint uit en daarin zegevierden Fernando Gaviria en Cavendish. De Brit begon als klassementsleider aan de lastige, derde rit van Sultan Qaboos University naar Qurayyat. Met een nagenoeg compleet peloton werd daar begonnen aan de 2,8 kilometer lange slotklim.

Charming toonde zich de sterkste op de steile pukkel. De Deen, onlangs nog zevende in de Saudi Tour, neemt ook de leiding in het klassement over van Cavendish. De Ronde van Oman duurt nog tot en met dinsdag.

Carapaz start niet meer in Provence na positieve coronatest

Richard Carapaz verlaat de Ronde van de Provence door een positieve coronatest. De olympisch kampioen van Tokio verschijnt niet aan de start van de tweede etappe. Dat heeft zijn ploeg Ineos Grenadiers gemeld. De Italiaanse ploeggenoot van Carapaz, Filippo Ganna, heeft de leiding in het algemeen klassement. Ganna won donderdag de proloog van de vierdaagse Franse etappekoers, zijn landgenoot Elia Viviani schreef een dag later de eerste etappe op zijn naam. Carapaz stond in het klassement op de negentiende plaats. De 28-jarige Ecuadoriaan, die in 2019 de Giro won, heeft volgens Ineos geen klachten eigen aan het coronavirus.

De tweede etappe voert de renners vandaag van Arles tot Manosque, over 180,6 kilometer.

Van der Haar sluit seizoen af in Brussel en gaat nadien onder het mes

Met de X20 Badkamers Trofee veldrijden van zondag in Brussel sluit Lars van der Haar zijn seizoen af. De Nederlander van Baloise Trek Lions ondergaat de week nadien in Herentals een knieoperatie. “In samenspraak met Toon Claes en ploegdokter Jan Mathieu heb ik beslist om in de week na de X2O Trofee in Brussel een knieoperatie te ondergaan”, klinkt het bij de Europese kampioen, die kan terugblikken op een mooi seizoen. “Ik sukkel al een tijdje met knieproblemen bij lange inspanningen. De afgelopen winter spaarde ik mijn knie van lange duurtrainingen om de knie niet te overbelasten. Als ik langer dan drie uur train, steekt er kniepijn op.”

“Toon Claes en Jan Mathieu zorgden voor een gaatje in de agenda om met een operatie het probleem te verhelpen. Ik ben hen erg dankbaar voor de snelle hulp. Aangezien ik anders een aantal weken langer had moeten wachten - en ik de voorbereiding na een revalidatieperiode komende lente niet in gevaar wil brengen - hebben we beslist de operatie volgende vrijdag in te plannen. Daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle. Ik beëindig mijn veldritseizoen dus zondag na de X2O Trofee in Brussel. Ik hoop dit weekend nog tweemaal te knallen om in schoonheid af te sluiten.”

Volledig scherm © Photo News

Koksijde stapt uit Wereldbeker veldrijden

Zaterdag wordt de veldritkalender van 2022-2023 opgesteld. Een belangrijk agendapunt is de Wereldbeker veldrijden, dat afgelopen winter nog zestien manches telde, waarvan zes in België. Te veel, vinden veel actoren. Hoewel de UCI ijvert voor een sterke Wereldbeker, zal dit regelmatigheidscriterium inkrimpen naar vijftien of veertien manches. De Wereldbeker moet steevast op zondag worden georganiseerd en aangezien Kerstmis en Nieuwsjaarsdag volgende winter op een zondag vallen en de cross van Baal op 1 januari zijn plek zeker behoudt, is er dus minder plaats op de Wereldbekerkalender. Welke steden of gemeenten een Wereldbekermanche zullen organiseren, is nog niet beslist, maar Koksijde en Namen zullen er niet meer bij zijn. Namen haakt af omdat het organisator is van het EK, Koksijde wil niet meer wegens de hoge (financiële) eisen van Flanders Classics en de UCI. Ook achter Zonhoven stond een vraagteken, maar de Limburgse gemeente heeft alvast een kandidatuur ingediend. (BVDC)

Volledig scherm © BELGA

Turchino viert rentree in Milaan-Sanremo

In de eerstvolgende editie van Milaan-Sanremo op 19 maart trekt het peloton opnieuw over de Passo del Turchino, met 532 meter het hoogste punt van het parcours, zo maakte organisator RCS bekend. De voorbije twee jaar werd de Passo del Turchino uit het parcours geschrapt. Vorig jaar was het de bedoeling de bult wel op te nemen, maar een aardverschuiving besliste daar anders over. De 113de editie van La Primavera is 293 kilometer lang. Aan de finale, met daarin Cipressa en Poggio, wordt niet gesleuteld. Aankomst ligt zoals gebruikelijk op de Via Roma.

Thibau Nys moet dit veldritweekend verstek geven wegens positieve coronatest

Geen Thibau Nys aan de start van de laatste Superprestigecross in Gavere-Asper, op zaterdag en ook niet in de laatste X2O Badkamers Trofeemanche in Brussel, op zondag. De renner van Baloise Trek Lions testte immers positief op corona en kan daarom niet in actie komen dit weekend.

“Thibau Nys testte positief op Covid-19. Gelukkig vertoont hij enkel lichte symptomen. Thibau moet helaas wel noodgedwongen passen voor de afsluiters van de Superprestige en X2O Trofee in Gavere en Brussel dit weekend”, meldde zijn team op Twitter.

De slotmanche van de X20 Badkamers Trofee wordt zonder publiek afgewerkt. De Raad van Bestuur van de VUB/ULB heeft immers beslist dat zolang studenten online les volgen en examens afleggen, er geen evenementen met publiek op de universiteitsterreinen georganiseerd mogen worden. De Brussels Universities Cyclocross zal dan ook plaatsvinden zonder toeschouwers.

Vanmarcke moet enkel Viviani voorlaten in Provence

Ondanks het uitvallen van Egan Bernal heeft INEOS Grenadiers haar start niet gemist. Na winst van Filippo Ganna in de openingstijdrit zorgde zijn Italiaanse ploegmaat Elia Viviani vrijdag in de tweede etappe van de Tour de la Provence voor de vijfde seizoenszege van de Britse ploeg. Viviani was de snelste van een groep van twintig renners na een waaierrit. Hij verwees onze landgenoot Sep Vanmarcke naar plek twee. Een opsteker voor de voorjaarskopman van Team Israël - Premier Tech, die volgende week ook nog de Ruta del Sol zal rijden in functie van het Belgisch openingsweekend. “Na de Omloop en Kuurne rijd ik Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo als aanloop naar de andere klassiekers. Het wordt nog maar mijn tweede deelname in Sanremo. De eerste keer was in 2016. Ik heb geen boontje voor die koers, maar de ploeg wil mij er graag bij om Giacomo Nizzolo te helpen in de finale. Als hij de Poggio over geraakt, heeft hij winstkansen”, aldus Vanmarcke. (BVDC)

Cavendish bezorgt Quick.Step Alpha Vinyl vierde seizoenszege

De Brit Mark Cavendish heeft vrijdag in een massasprint de tweede etappe gewonnen van de wielerronde van Oman, een zesdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Hij zorgde zo voor de vierde seizoenszege van zijn Belgische ploeg Quick.Step Alpha Vinyl en gaat ook naar de leiding in het klassement. De Limburger Amaury Capiot werd derde.

Achter de rug van een vroege vlucht van twee renners graaide Cavendish onderweg al een bonificatieseconde mee tijdens de 167 kilometer lange, vlakke etappe tussen het Naseem Park en de Suhar Corniche. Daarmee kwam de 36-jarige Brit in het klassement terug tot op één seconde van de Colombiaanse leider Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), die de openingsetappe had gewonnen voor de neus van ‘Cav’.

Nadat de vluchters, de Spanjaard Antonio Angulo en de Ier Stephen Clancy, weer waren bijgehaald door het peloton, leek een massasprint onafwendbaar. Toch was er in de finale een nieuwe poging, van de Fransman Gabriel Muller. Ook die haalde de finish niet. In de massaspurt die volgde, bleef Cavendish de jonge Australiër Kaden Groves voor. Drie Belgen haalden de top tien: Amaury Capiot (derde), Tom Devriendt (vijfde) en Milan Menten (negende).

In het klassement heeft Cavendish nu negen seconden voorsprong op de nummers twee en drie, Gaviria en Groves. Capiot is vijfde op 0:15. Morgen zijn de sprinters niet meer aan zet tijdens de derde etappe van de Ronde van Oman: na 180 kilometer ligt de aankomst dan bovenop een helling van net geen drie kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent.

Ganna maakt in Provence favorietenrol waar in proloog

De Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft donderdag de proloog gewonnen van de wielerronde van de Provence, een Franse vierdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Ganna was duidelijk de snelste in een individuele tijdrit van 7,1 kilometer in Berre-l’Étang, en is uiteraard meteen ook de eerste leider.

Olympisch kampioen Richard Carapaz, wereldkampioen Julian Alaphilippe en tijdritwereldkampioen Filippo Ganna zijn de blikvangers in de zevende editie van de Ronde van de Provence. In de vlakke proloog waren klimmers Carapaz en Alaphilippe zoals verwacht niet opgewassen tegen hardrijder Ganna, die met een gemiddelde snelheid van circa 53 kilometer per uur over het parcours raasde, goed voor een tijd van 8:04.

De 25-jarige Ganna, die eind vorige week in Frankrijk ook al de afsluitende tijdrit van de Ster van Bessèges won, had uiteindelijk een voorsprong van twaalf seconden op het nummer twee, zijn Britse ploegmaat Ethan Hayter. De Zweed Tobias Ludvigsson werd derde op dertien seconden. Alaphilippe (Quick.Step-Alpha Vinyl), bezig aan zijn seizoensdebuut, finishte als zesde op 0:17, zijn ploegmaats Dries Devenyns (+0:19) en Ilan Van Wilder (+0:20) waren de beste Belgen van de dag op een respectievelijke negende en tiende plaats.

Morgen staat een vlakke etappe van 151 kilometer op het programma, tussen Istres en Les Saintes-Maries-de-la-Mer. De climax van de Ronde van de Provence is zondag, met aankomst op 1.567 meter hoogte bovenop de Montagne de Lure.

Volledig scherm Filippo Ganna. © AFP

Gaviria wint eerste rit in Ronde van Oman

De Colombiaan Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) heeft donderdag de openingsetappe gewonnen van de wielerronde van Oman, een zesdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Gaviria was in een massasprint sneller dan de Brit Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) en is ook de eerste leider. Amaury Capiot werd vierde.

Na twee jaar zonder Ronde van Oman werd donderdag de elfde editie op gang geschoten met een golvende etappe van 138 kilometer tussen het Al Rustaq Fort en Muscat, de hoofdstad van Oman. Drie renners kozen voor de lange aanval: thuisrenner Mohammed Al-Wahibi, de Nederlander Jan Dunnewind en de Spanjaard Peio Goikoetxea, die het langste aan de druk van het peloton wist te weerstaan.

Vooral de ploegen van Mark Cavendish (die in Oman aan zijn seizoen begon) en Fernando Gaviria bepaalden het tempo in de achtervolging, al werd het de sprinters niet gemakkelijk gemaakt: op de enige helling van de dag, veertig kilometer voor de aankomst, brak het peloton door een tempoversnelling in drie stukken uit elkaar. Toch diende zich uiteindelijk een ruime groep aan voor de massasprint.

Gaviria werd door zijn trein op kop van het peloton afgezet op de oplopende aankomststrook, en die koppositie gaf de 27-jarige Colombiaan in de sprint niet meer af, goed voor zijn eerste overwinning van dit seizoen. Gaviria haalde het voor Cavendish, de Australiër Kaden Groves en de Limburger Amaury Capiot. In het klassement heeft Gaviria een voorsprong van twee seconden op Cavendish, die onderweg naar twee boniseconden was gesprint.

De tweede etappe van vrijdag is opnieuw een kans voor de sprinters. Na 167 overwegend vlakke kilometers ligt de aankomst getrokken in de Suhar Corniche.

Malucelli wint openingsetappe in millimetersprint in ronde van Antalyz

De Italiaan Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo) heeft de eerste etappe gewonnen van de wielerronde van Antalya, een Turkse vierdaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Malucelli haalde het in een millimetersprint van landgenoot Jakub Mareczko van het Belgische Alpecin-Fenix.

De vierde editie van de Ronde van Antalya ging van start met een sprintersetappe van 142 kilometer tussen de toeristische badsteden Side en Antalya. De traditionele vroege vlucht werd gevormd door vijf renners: de Nederlander Bodi del Grosso, de Canadees Benjamin Perry, de Duitser Moritz Kretschy, de Italiaan Giulio Masotto en de Noor Trym Westgaard Holther.

Het Belgische Alpecin-Fenix verloor onderweg zijn klassementskopman, want de Australische klimmer Jay Vine gaf ziek op. Toch had de ploeg van de Roodhooft-broers nog een ijzer in het vuur: sprinter Jakub Mareczko, sinds dit jaar bij het team. In de finale van de etappe, toen de vluchters weer waren gegrepen, won de Italiaan de laatste tussensprint.

De slotkilometer verliep bijzonder hectisch, met een massale valpartij en uiteindelijk een millimetersprint, waarna het lang wachten was tot de winnaar werd aangeduid. Dat bleek uiteindelijk de 28-jarige Malucelli, voor Mareczko en de Est Karl Patrick Lauk van het Belgische Bingoal Pauwels Sauces WB. Malucelli, die zijn eerste koersdag reed voor zijn nieuwe Russische werkgever, is meteen ook de eerste leider in het klassement.

De tweede etappe van vrijdag voert het peloton van Kemer naar aankomstplaats Antalya. In de eerste helft van de 180 kilometer lange etappe wordt flink geklommen, maar de finale is vlak.

Volledig scherm © Photo News

Alejandro Valverde mag in afscheidsjaar niet koersen in eigen Murcia

Alejandro Valverde zal de komende dagen dan toch niet deelnemen aan de twee races die gepland stonden in zijn eigen regio Murcia. De Spaanse veteraan, bezig aan het laatste seizoen uit een indrukwekkende carrière, is het slachtoffer van een voorzorgsmaatregel die zijn ploeg Movistar neemt in de strijd tegen corona.

De 41-jarige Valverde zou in principe zaterdag starten in de Ronde van Murcia, een wedstrijd die hij al vijf keer won, en maandag in de Clasica Jaen Paraiso Interior, een nieuwe wedstrijd in de stijl van Strade Bianche. Maar zijn ploeg Movistar heeft beslist alle renners die vorige week deelnamen aan de Ronde van Valencia thuis te houden van de komende Spaanse wedstrijden.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel nadat de Duitser Juri Hollmann en de Colombiaan Einer Rubio, twee teamgenoten van Valverde, positief testten op corona tijdens de Ronde van Valencia. Ook Valverde was daar aanwezig en werd vijfde in de eindstand. De Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) won de rittenkoers voor Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). BikeExchange-Jayco, Jumbo-Visma en DSM trokken zich na coronabesmettingen allemaal terug.

“Ik vind het heel jammer dat ik geen deftig afscheid kan nemen van mijn thuiswedstrijd (Ronde van Murcia, red) maar het is best om nu voorzichtig te zijn”, reageerde Valverde op Twitter.

AG2R Citroën verliest twee renners voor Tour de la Provence door coronabesmetting

De Fransen Lilian Calmejane en Antoine Raugel hebben woensdag positief getest op het coronavirus. Daardoor starten ze vandaag/donderdag niet in de Tour de la Provence, zo bevestigt hun ploeg AG2R Citroën Team.

De 29-jarige Calmejane, ex-ritwinnaar in Tour en Vuelta, en de 22-jarige Raugel worden niet vervangen in de selectie van de Franse WorldTourploeg. Die bestaat nu nog uit vijf renners: de Fransen Geoffrey Bouchard, Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme en Damien Touzé en de Italiaan Andrea Vendrame.

AG2R Citroën Team is niet de enige ploeg die kampt met coronabesmettingen. Bij Quick-Step Alpha Vinyl haakten om dezelfde reden de Italiaan Davide Ballerini en de Deen Kasper Asgreen af voor de Tour de la Provence.

Volledig scherm Lilian Calmejane testte positief. © Photo News

Quick-Step Alpha Vinyl zonder Ballerini in Tour de la Provence door coronabesmetting

Een nieuwe opdoffer voor Quick-Step Alpha Vinyl. Na Kasper Asgreen moet ook Davide Ballerini afzeggen voor de Tour de la Provence, die zondag start. De Italiaan heeft net als Asgreen positief getest op het coronavirus. Quick-Step Alpha Vinyl trekt zo maar met vijf renners naar Frankrijk: de wereldkampioen Julian Alaphilippe, Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke.

Volledig scherm © Photo News

Vernon moet debuut voor Quick.Step Alpha Vinyl uitstellen

Ethan Vernon moet in laatste instantie verstek laten gaan voor de Ronde van Oman. De 21-jarige neoprof, vorig seizoen ritwinnaar in de Ronde van de Toekomst, zou vanaf morgen deelnemen aan de rittenkoers en er zijn debuut maken voor Quick.Step Alpha Vinyl, maar een knieblessure gooit roet in het eten.

“Hij heeft pijn in de rechterknie en onze medische staf adviseert dat hij wat rust inlast. We kijken ernaar uit om hem snel te zien debuteren in onze kleuren”, tweet de Belgische WorldTourploeg. Sprintbom Mark Cavendish is het speerpunt van Quick.Step in de elfde editie van de Ronde van Oman. De Manx Express vormt er een team met Iljo Keisse, Stijn Steels, de Italiaan Fausto Masnada, de Zwitser Mauro Schmid en Stan Van Tricht.

Volledig scherm © BELGA

Pogacar had vorige week corona

Ook een tweevoudig Tourwinnaar ontsnapt niet aan Covid-19. Tadej Pogacar (23) heeft het coronavirus vorige week opgelopen, zo maakte zijn ploeg UAE-Team Emirates bekend. “Tadej legde een positieve test af en vertoonde milde symptomen”, aldus teamarts Adrian Rotunno. “Daarop ging hij in quarantaine en lasten we een herstelperiode in, alvorens lichtjes te beginnen trainen.”

Behoudens onverwachte problemen bij een laatste doorlichting begint de Sloveen zijn seizoen op 20 februari in de UAE Tour. Pogacar is er de titelverdediger.