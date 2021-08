KOERS KORT. Steimle verlengt contract bij Deceuninck-Quick.Step

Steimle verlengt contract bij Deceuninck-Quick.Step

De Duitser Jannik Steimle heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step verlengd tot eind 2023, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend. De 25-jarige allrounder tekende begin 2020 zijn eerste profcontract bij het team van Patrick Lefevere, na een korte maar succesvolle stageperiode. In zijn eerste seizoen bij The Wolfpack won hij meteen de Ronde van Slovakije, nadien hield een zware valpartij in Nokere Koerse hem een tijdlang van de fiets.

“Na mijn val in de lente was ik erg nerveus, maar Patrick zei me kalm te blijven en hij bleef ook altijd in mij geloven. Intussen heb ik in de Ronde van Denemarken laten zien dat ik dicht bij mijn niveau van weleer zit”, vertelt Steimle in een mededeling van de ploeg. “Ik heb nog wel enkele doelen dit jaar, te beginnen met de Ronde van Duitsland voor eigen publiek.”