KOERS KORT. Sneeuw houdt koninginnenrit Ronde van de Provence niet tegen

Koers zkt. Vrouw Aflevering 2. Koers zkt. Vrouw gaat verder met veertig uur trainen in vier weken tijd

10 februari De zoektocht naar Belgisch vrouwelijk wielertalent gaat verder met een stevige uitdaging. In de tweede aflevering van Koers zkt. Vrouw staan de dames voor de ‘Strava Challenge’, ofwel: veertig uur trainen in vier weken tijd. De Koppenberg bedwingen tijdens het ochtendgloren of na een zware dag in het operatiekwartier nog twee uurtjes op de fiets kruipen: de deelneemsters doen er álles aan om de volgende ronde te bereiken. “Iemand traint zelfs ‘s nachts om te kunnen combineren met haar job.”