KOERS KORT. Sivakov wint Ronde van Burgos, slotrit voor Almeida

Sivakov wint Ronde van Burgos, slotrit voor Almeida

Pavel Sivakov heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 25-jarige Rus, die sinds begin dit jaar de Franse nationaliteit heeft, hield stand in de slotrit over 170 kilometer met de aankomst bergop. De lange slotklim naar Lagunas de Neila voerde de renners naar een hoogte van 1872 meter.

De Portugees João Almeida kwam als eerste boven. De 24-jarige Portugees van UAE Team Emirates werd in eerste instantie gelost op de klim, maar knokte zich terug naar voren en versloeg de Colombiaan Miguel Ángel López (Astana) in de strijd om de dagzege. Sivakov kwam 7 seconden later als derde over de streep en stelde daarmee de eindzege veilig. Almeida eindigde in het klassement als tweede, López werd derde. Wilco Kelderman was de beste Nederlander in Burgos op de negende plaats, nadat hij als tiende boven was gekomen op Lagunas de Neila.

Sivakov had donderdag in de derde etappe de leiding genomen in het algemeen klassement. De renner van Ineos Grenadiers was vorige week tweede geworden in de Clásica San Sebastián, gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.

Sivakov werd geboren in Italië, maar verhuisde met zijn Russische ouders al snel naar Frankrijk. Hij reed jaren onder Russische vlag in het peloton, maar na de militaire inval begin dit jaar van Rusland in Oekraïne liet hij zich naturaliseren tot Fransman.

Ayuso blijft UAE Team Emirates trouw tot 2028

Het 19-jarige toptalent Juan Ayuso verlengt zijn contract bij UAE Team Emirates met zes jaar. Dat kondigde zijn team aan via sociale media. Ayuso behaalde eind juli zijn eerste profzege in het Circuito de Getxo.

De Spanjaard rijdt sinds juni 2021 voor de formatie uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn eerste contract kaderde volgens de ploeg in hun “doelstelling om jonge talentvolle renners te ontwikkelen”.

Naast zijn overwinning in de Spaanse eendagswedstrijd won hij dit jaar ook al het jongerenklassement in de Ronde van Romandië. Vorig jaar won hij de Ronde van Italië voor beloften, waar hij bovendien ook naar huis mocht met de bergtrui, de puntentrui en de trui voor beste jongere. Op het Europees kampioenschap voor beloften, gewonnen door Thibau Nys, pakte hij de bronzen medaille.

Hayter eindwinnaar in Polen, slotrit voor Démare

Ethan Hayter (23) mag zich de eindwinnaar van de Ronde van Polen 2022 noemen. De Brit van INEOS Grenadiers legde gisteren de basis voor de eindzege in de tijdrit en kwam vandaag niet meer in de problemen. Hayter, die zijn eerste rittenkoers in de WorldTour wint, haalt het in de stand voor de Nederlander Thymen Arensman (DSM) en de Bask Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). De slotrit in Krakau was een prooi voor Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ klopte Olav Kooij en Phil Bauhaus in een massasprint.

Volledig scherm Démare was de snelste in de slotrit. © ANP / EPA

Jonge Sloveen Govekar aan het feest in Burgos

Matevz Govekar (22) heeft vrijdag de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Sloveen van Bahrain-Victorious was de sterkste van een vroege vlucht, waar ook Pieter Serry (vierde) deel van uitmaakte. Voor Govekar is het zijn eerste profzege, nadat hij op 1 juni de overstap maakte van het jongerenteam Tirol KTM Cycling. Pavel Sivakov begint morgen als leider aan de slotrit.

Volledig scherm © ANP / EPA

Frankrijk met vier sprinters naar EK

Frankrijk trekt met vier sprinters naar het EK in München: Arnaud Démare, Bryan Coquard, Hugo Hofstetter en Rudy Barbier. Nederland rekent op Fabio Jakobsen en Danny van Poppel en Denemarken rekent op Mads Pedersen. Voor ons land is Tim Merlier de aangewezen snelle man.

Volledig scherm Arnaud Démare. © REUTERS

Majka, Ulissi, McNulty en Bjerg blijven UAE Team Emirates trouw

UAE Emirates heeft de contracten van Mikkel Bjerg, Rafal Majka, Diego Ulissi en Brandon McNulty verlengd tot 2024. De 32-jarige Majka kwam in 2021 van BORA-hansgrohe naar UAE Emirates. De Pool, ritwinnaar in de Ronde van Spanje vorig jaar, telt 14 overwinningen in zijn carrière, waaronder twee dit seizoen met twee etappes in de Ronde van Slovenië. Hij is ook de belangrijkste luitenant van Tadej Pogacar in de bergen.

De 33-jarige Ulissi rijdt sinds 2017 voor UAE Emirates en won sinds zijn komst onder meer etappes in de Giro en Ronde van Zwitserland en het eindklassement in de Ronde van Slovenië. De 24-jarige McNulty kwam in 2020 bij UAE Emirates. Dit seizoen heeft hij drie van zijn vijf overwinningen in zijn carrière behaald, waaronder een ritzege in Parijs-Nice. Hij werd ook derde in het jongerenklassement in de laatste Ronde van Frankrijk. De 23-jarige Bjerg koerst sinds 2020 bij het UAE-team en heeft nog geen overwinning in zijn carrière behaald.

Roglic hervat de trainingen, volgende week duidelijkheid over Vuelta-deelname

Drievoudig Vuelta-winnaar is sinds dinsdag weer specifiek aan het trainen. De Sloveen van Jumbo-Visma stapte halfweg de Tour uit de wedstrijd met een ernstige rugblessure. Die blessure lijkt nu verleden tijd. Roglic wil vanaf 19 augustus een gooi doen naar een vierde opeenvolgende zege in de Vuelta en heeft zich nog een week respijt gegeven om te kijken hoe de trainingen vorderen en waar hij conditioneel staat. Nadien wordt in samenspraak met de ploeg beslist of het oranje licht groen kan worden. (BVDC)

Rohan Dennis verovert goud in tijdrit op Commonwealth Games

Rohan Dennis heeft donderdag de individuele tijdrit gewonnen op de Commonwealth Games in Engeland. De Australiër was na 37 km in Wolverhampton de beste in 46:21 (gem. 47,89 km/u). Hij haalde het voor de Engelsman Fred Wright, tweede op 26 seconden, en de Welshman Geraint Thomas. Die laatste pakte ondanks een val nog brons op 28 seconden.

Voor de 32-jarige Dennis, die uitkomt voor het Nederlandse Jumbo-Visma, is het de tweede zege van het seizoen. Begin dit jaar won hij het nationale kampioenschap tijdrijden. Op de erelijst volgt Dennis zijn landgenoot Cameron Meyer op.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Arensman wint tijdrit in Polen, Meeus breekt neus en sleutelbeen

Thymen Arensman (22) heeft donderdag de zesde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Nederlander van Team DSM was de beste in een lastige individuele tijdrit. Ethan Hayter klokte als derde af en nam zo de leiderstrui over van Sergio Higuita.

Jordi Meeus kwam dan weer ten val en liep een neusbreuk, gebroken sleutelbeen en schaafwonden op. Onze 24-jarige landgenoot werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij hechtingen kreeg. Morgen staat de slotrit richting Krakau op het programma.

Volledig scherm Thymen Arensman. © Photo News

AG2R-stagiair Tronchon wint in Burgos

Bastien Tronchon (20) heeft donderdag de derde etappe in de Ronde van Burgos, met onderweg de beklimming van de Picon Blanco, op zijn naam geschreven. De Fransman, sinds 1 augustus stagiair bij AG2R-Citroën, overleefde vanuit de vroege vlucht en reed samen met klassementsrenner en landgenoot Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) naar de streep. Daar bleek Tronchon de snelste. Sivakov hield aan z’n onderneming wel de leiderstrui over.

Herregodts wint openingsrit Ronde van Tsjechië

Rune Herregodts (24) heeft donderdag de openingsrit in de Ronde van Tsjechië gewonnen. Onze landgenoot van Sport Vlaanderen-Baloise was na een lange vlucht sneller dan Johan Meens, ook een Belg. Herregodts, die eerder dit jaar al eens won in de Ruta del Sol, is ook de eerste leider.

Volledig scherm © Photo News