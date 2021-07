KOERS KORT. Shari Bossuyt Belgisch kampioene tijdrijden bij vrouwen beloften - Vanmarcke opnieuw derde in Settimana Ciclistica Italiana, Ulissi wint

Shari Bossuyt is Belgisch kampioene tijdrijden bij de vrouwen beloften

Shari Bossuyt (NXTG Racing) was overduidelijk de beste na 23,68 kilometer in het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de vrouwen beloften. In Koksijde, op en rond het militair domein, zette ze een eindtijd neer van 30:38. Dat komt neer op een gemiddelde snelheid van 41,32 kilometer per uur.

De heerschappij van Bossuyt was duidelijk. Julie De Wilde reed 56 seconden trager over het traject. Alana Castrique, die brons pakte, moest zelfs 1:06 toegeven op Bossuyt.

Aan het tussenpunt kwam Shari Bossuyt voorbij gevlogen in een tijd van 15:13. Zij had meteen een knalstart genomen, want Julie De Wilde reed op die plaats al 18 seconden trager. Derde in de tussenstand, Alana Castrique, kreeg daar al 32 seconden aan de broek gesmeerd. Amber Aernouts volgde als vierde op 41 seconden met Elena Debouck die op haar beurt een paar honderdsten van een seconde moest toegeven op Aernouts. Bossuyt, die haar tijdrit perfect had ingedeeld, bleef verder doorknallen en zette De Wilde aan de eindmeet zelfs op 56 seconden. Alana Castrique pakte brons in een tijd van 31:44.

Uitslag van het BK tijdrijden bij de vrouwen beloften:

1. Shari Bossuyt de 23,68 km in 30:38 (gem 41,32 km/u)

2. Julie De Wilde op 0:56

3. Alana Castrique 1:06

4. Elena Debouck 1:40

5. Amber Aernouts 1:47; 6. Eefje Brandt 1:58; 7. Esmée Gielkens 3:00; 8. Katrijn De Clercq 3:15; 9. Malou Van Hooste 3:43; 10. Laura Charlier 3:51; 11. Amber Lacompte 3:59; 12. Britt Verbeek 4:14; 13. Vicky Galle 4:24; 14. Sophie Brouckaert 5:35.

Cian Uijtdebroeks is Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren

Cian Uijtdebroeks is in Koksijde Belgisch kampioen tijdrijden bij de jongens junioren geworden. Uijtdebroeks klokte na 23,68 kilometer af in een tijd van 28:01, goed voor een gemiddelde van 45,18 kilometer per uur. Alex Segaert strandde op de tweede plaats op 16 seconden van de kersverse kampioen. Jonathan Vervenne mocht met een tijd van 28:38 het podium vervolledigen.

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks. © Photo News

Settimana Ciclistica Italiana - Vanmarcke opnieuw derde, leider Ulissi wint

Net als in de tweede etappe is de West-Vlaming Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) zaterdag als derde geëindigd in de vierde etappe van de Settimana Ciclistica Italiana, een vijfdaagse rittenkoers van het niveau 2.1 op Sardinië. De Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) verstevigde zijn leidersplaats met een nieuwe ritzege.

De vierde etappe van 168 kilometer, met start en aankomst in Cagliari, had hetzelfde concept als de vorige: veel heuvels onderweg, maar aan het eind toch een vlakke finale. Een vroege vlucht van Aaron Verwilst samen met vier anderen strandde in de heuvelzone, waar een twintigtal renners aansluiting vond bij de kopgroep.

Vanmarcke probeerde in de finale nog weg te rijden uit die ruime kopgroep, samen met onder meer Critérium du Dauphiné-sensatie Mark Padun, maar slaagde daar niet in. Het werd een sprint, waarin Ulissi zich sneller toonde dan zijn Wit-Russische ploegmaat Alexandr Riabushenko en Vanmarcke. Voor de West-Vlaming is het al de derde toptienplek in Sardinië.

De eerste editie van de Settimana Ciclistica Italiana eindigt zondag met opnieuw een etappe in Cagliari, die veel weg heeft van die van vandaag. Vanmarcke is tweede in de stand.

Volledig scherm Sep Vanmarcke. © Photo News