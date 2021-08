KOERS KORT. Serry twee jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step, dat op Evenepoel rekent in Benelux Tour

Deceuninck-Quick.Step rekent op Evenepoel en Asgreen in Benelux Tour

Remco Evenepoel maakt volgende week zijn debuut in de Benelux Tour, die maandag start en in totaal zeven ritten telt. Dat heeft zijn team Deceuninck-Quick.Step bevestigd. Ook de Deen Kasper Asgreen, dit seizoen al de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de E3 Harelbeke, tekent present.

Evenepoel fietste zich donderdag als vanouds in de kijker, door op indrukwekkende wijze de Druivenkoers in Overijse te winnen. Hij wil die lijn in de Benelux Tour doortrekken. Naast Evenepoel en Asgreen rekent Deceuninck-Quick.Step verder ook nog op Dries Devenyns, de Colombiaan Alvaro Hodeg, Iljo Keisse, de Deen Michael Mørkøv en Stijn Steels.

“De Benelux Tour zal niet de gemakkelijkste rittenkoers van het jaar zijn, want elke etappe heeft iets speciaals”, blikt sportdirecteur Tom Steels vooruit. “Er zal wind staan die een grote rol kan spelen, we hebben een korte tijdrit, enkele kansen voor de sprinters, lastige kasseien en de laatste twee ritten waar de renners veel lastige beklimmingen krijgen. Kasper en Remco zijn onze mannen voor het algemene klassement, terwijl Michael in de sprints Alvaro zal ondersteunen. Met Dries, Iljo en Stijn hebben we natuurlijk renners met heel wat vermogen in de tank aan boord om de boel onder controle te houden. Maar zoals ik al zei verwachten we absoluut geen makkelijke wedstrijd.”

Jay Vine verlengt contract bij Alpecin-Fenix tot eind 2023

De 25-jarige Australiër Jay Vine heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix verlengd tot eind 2023. Vine liet dit seizoen in de Ronde van Turkije al eens een tweede plaats optekenen en werd vijfde in de slotrit van de Ronde van Burgos. Momenteel werkt hij zijn eerste grote ronde af, de Vuelta.

“Ik ben alvast opgetogen. Ik begon dit jaar bij Alpecin-Fenix met als gedachte alles te geven en mijn best te doen voor het team”, stelt Vine. “Dit met als ultiem doel een contractverlenging te bewerkstelligen. Dat is nu dus een feit. Ik begon aan een waar avontuur, alles was nieuw voor mij als profrenner. Begin dit jaar hebben mijn echtgenote Bre en ikzelf alles verkocht wat we hadden in Australië, dit om een carrière op te bouwen. Ik ben dan ook blij en opgelucht dat ik bij Alpecin-Fenix nog enkele jaren aan de slag kan blijven. De ploeg heeft me mogelijkheden gegeven in mijn verdere ontwikkeling als renner. Ik kan doen wat ik wil en dat is renner zijn. Ik wou deze aanbieding zeker niet verloren laten gaan. Ik heb dit seizoen alweer een pak ervaring opgedaan. Ik kijk uit naar waar mijn team en ikzelf zullen staan binnen enkele jaren”, gaf Jay Vine mee.

Lonneke Uneken sprint naar zege in Simac Ladies Tour

Lonneke Uneken heeft de derde etappe in de Simac Ladies Tour (World Tour) gewonnen. De Nederlandse haalde het na 125,9 km van Stramproy naar Weert in de sprint voor Susanne Andersen (DSM) en Georgi Pfeiffer (DSM). 14 tellen later finishte Marianne Vos met Marta Bastianelli. Een derde grote groep finishte op 29 tellen met leider Marlen Reusser. Die verliest veel tijd, maar behoudt haar leiderstrui nipt.

Serry blijft twee jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step

Deceuninck-Quick.Step houdt renner Pieter Serry (32) nog twee jaar langer aan boord tot en met 2023. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie aangekondigd. Serry rijdt al sinds 2013 voor het team, vooral in dienst van de kopmannen. Begin volgend jaar begint hij aan zijn tiende seizoen bij de ploeg van Patrick Lefevere.

“Dit is erg bijzonder”, reageert Serry. “Dit betekent dat ik al bijna een decennium met min of meer dezelfde mensen werk, dat is heel fijn. Op een gegeven moment voelt alles zo natuurlijk aan dat je eigenlijk van een familie kan spreken. Het betekent ook veel om deel uit te maken van een winnend team en bij te dragen aan de overwinningen. Ik ben zelf geen winnaar, maar ik help anderen de overwinning te pakken en daar voel ik veel waardering voor. Ik hoop het team de komende seizoenen zo veel mogelijk te kunnen blijven helpen.”

“Pieter werkt altijd hard en geeft alles voor de doelstellingen van het team”, aldus CEO Patrick Lefevere. “We weten waartoe hij in staat is en hij wordt erg gewaardeerd binnen de Wolfpack. Tijdens zijn eerste jaren heeft Pieter veel ervaring opgedaan en nu is hij een van de jongens in het team die de jongere renners begeleidt. Hij lacht altijd en creëert zo een leuke sfeer, wat ook belangrijk is voor een winnende ploeg.”

Trek-Segafredo versterkt selectie met Jon Aberasturi

De Spanjaard Jon Aberasturi (32) rijdt vanaf volgend seizoen voor Trek-Segafredo. Aberasturi komt over van Caja Rural - Seguros RGA. De Bask neemt momenteel deel aan de Vuelta. Hij won in juni een rit in de Ronde van Slovenië. Bij Trek ondertekende hij een verbintenis tot eind 2023. Aberasturi wordt teamgenoot van onder meer Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otta Vergaerde.

Poolse baanwielrenner Marcin Polak betrapt op doping

De Poolse baanwielrenner Marcin Polak is betrapt op doping bij de Paralympische Spelen. De internationale wielrenunie UCI meldde dat de 38-jarige winnaar van het brons op de 4 kilometer achtervolging positief is bevonden op het bloeddopingmiddel epo. Hij is voorlopig geschorst.

Polak, die diverse wereldtitels veroverde, mag door zijn schorsing niet uitkomen op de tijdrit over 1 kilometer. Een tuchtcommissie moet nog bepalen welke straf de baanwielrenner krijgt en of hij zijn bronzen plak moet inleveren, aldus de UCI.

