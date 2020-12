KOERS KORT. Sergio Henao trekt naar Qhubeka ASSOS

Koers kort KOERS KORT. Gilbert bereidt zich met Wellens, Stuyven en Ewan voor op 2021 - Enrico Gasparotto (38) zet punt achter loopbaan

29 november Philippe Gilbert heeft er een seizoen op zitten om snel te vergeten. Onze landgenoot van Lotto Soudal zag het grootste deel van het gebalde wielerseizoen in het water vallen na een vroege val in de Ronde van Frankrijk. Gilbert richt zich nu vol op 2021 en bereidt zich in Monaco voor. Dat doet hij niet alleen, want Gilbert kreeg op training het gezelschap van ploegmaats Tim Wellens en Caleb Ewan. Ook Jasper Stuyven reed een eindje mee, net als Gilberts zoontjes Alan en Alexandre.