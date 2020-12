KOERS KORT. Serge Pauwels aan de slag bij Belgian Cycling - Rebellin (49) zet carrière verder in Cambodja

Serge Pauwels wordt Development Coach

Serge Pauwels, die na het afgelopen seizoen stopte als actief wielrenner, gaat aan de slag als coach bij Belgian Cycling. Serge Pauwels vult vanaf 1 januari de functie van Development Coach in, terwijl ook het team van bewegingswetenschappers verder wordt uitgebreid met Arne Wallays. Sven Vanthourenhout volgde recent Rik Verbrugghe op als bondscoach.

Pauwels stopte nog maar net als wielrenner. De 37-jarige klimmer maakte vooral naam als veelvuldig aanvaller en telt op zijn palmares een etappe in de Giro (2009) en de eindzege in de Ronde van Yorkshire (2017).

Pauwels zal bij Belgian Cycling, naast het bijstaan van de coaches tijdens wedstrijden bij zowel vrouwen als mannen, ook projecten als klimmen en tijdrijden mee opvolgen en aansturen. “De ervaring die Pauwels overhield aan een loopbaan van vijftien jaar op WorldTour-niveau zal van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de toppers van de toekomst”, klinkt het bij Belgian Cycling.

Frederik Broché is tevreden met de komst van Pauwels en Wallays. “Serge sloot net zijn carrière als renner af en krijgt bij Belgian Cycling de kans om zich te bekwamen in een functie als coach”, zegt de technisch directeur van de federatie. “Zijn recente ervaringen in het professionele wielrennen zijn een welkome aanvulling op de manier waarop er bij de wielerbond met coaches en renners wordt gewerkt. Met de uitbouw van onze sportieve staf proberen we niet alleen te scoren in elitecompetities, maar samen met de regionale vleugels trachten we vooral een traject op lange termijn uit te stippelen voor talentvolle renners en rensters. Met de komst van Pauwels en Wallays zijn we ervan overtuigd dat we een extra dimensie geven aan dit ontwikkelingsverhaal.”

EF Pro Cycling wordt in 2021 EF Education-Nippo

De Amerikaanse WorldTour-ploeg EF Pro Cycling verandert van naam en heet in 2021 EF Education - Nippo. Het Japanse bouw- en asfaltbedrijf Nippo wordt co-titelsponsor bij het team.

Nippo is geen onbekende in het peloton. Het was onder meer actief als sponsor bij het Italiaanse Vini Fantini-Faizane en het Franse Delko One Provence. Nu treden de Japanners voor het eerst toe tot de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen.

EF Education - Nippo telt volgend seizoen een Belg in de rangen, Jens Keukeleire. Sep Vanmarcke verlaat het team voor Israel Start-Up Nation.

Davide Rebellin (49) zet zijn carrière verder in Cambodja

Davide Rebellin doet er nog een jaartje bij als profwielrenner. De intussen 49-jarige Italiaan zet zijn carrière verder bij de Cambodjaanse continentale ploeg Cambodia Cycling Academy. Het voorbije anderhalf jaar reed hij voor het Kroatische continentale team Meridiana Kamen.

De Italiaan kon vanwege het coronavirus het voorbije seizoen weinig wedstrijden rijden. In zijn enige rittenkoers, de Roemeense Sibiu Tour (2.1), werd hij eind juli nog achtste in het eindklassement.

Davide Rebellin won in zijn loopbaan klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (2004), de Amstel Gold Race (2004), de Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009), het Kampioenschap van Zürich (1997) en een etappe in de Giro (1996). Tussen juli 2009 en april 2011 stond Rebellin bijna twee jaar aan de kant voor een positieve dopingplas. Rebellin werd in 1992 profwielrenner, bijna 29 jaar geleden.

Froome debuteert voor nieuwe ploeg in Ronde van San Juan

Chris Froome debuteert volgende maand in Argentinië in de Ronde van San Juan voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. “Deze wedstrijd vormt het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France, die de afgelopen elf jaar reed voor de Britse ploeg Ineos (voorheen Team Sky). “Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe teamgenoten te gaan rijden en te beginnen aan het avontuur dat voor me ligt.”

De Ronde van San Juan is van 24 tot en met 31 december en telt acht etappes. Naast Israel Start-Up Nation doen met Deceuninck - Quick-Step, Bora-hansgrohe en Cofidis nog drie teams uit de WorldTour mee. “Chris gaat niet naar Argentinië om deze etappekoers te winnen”, zegt ploegleider Rik Verbrugghe, ook nieuw bij Israel Start-Up Nation. “We zien het als een perfecte wedstrijd in de opbouw richting de piek van het seizoen.” De Israëlische ploeg hoopt met Froome op succes in de grote rondes.

Primoz Roglic is Sloveens Sportman van het Jaar

Wielrenner Primoz Roglic is in Slovenië verkozen tot Sportman van het Jaar. De kopman van Jumbo-Visma won afgelopen jaar de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik en beëindigde het jaar als nummer één op de UCI World Ranking. Hij haalde het bij de verkiezing van de Sloveense vereniging voor sportjournalisten (DSNS) voor zijn collega-renner Tadej Pogacar, die hem eind september op de voorlaatste dag de Tourzege ontfutselde.

Maandag werden Roglic en Pogacar nog samen verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Slovenië. In de verkiezing voor Sportman van het Jaar was er wel een verschil tussen de twee toprenners. Roglic veroverde 61 stemmen, Pogacar 43. Het podium werd vervolledigd door basketter Luka Doncic. Wereldkampioen motorcross Tim Gajser werd vierde.

Bij de vrouwen werd langlaufster Anamarija Lampic bekroond. Zij haalde het voor golfster Ana Belac en bokster Ema Kozin.

