KOERS KORT. Segaert wint Chrono des Nations bij junioren - Dewulf boekt eerste profzege in Frankrijk

Veldrijden Tom Boonen toont geen begrip voor kritiek op crossen in de VS: “Als ze eens het vliegtuig moeten nemen, is het plots te ver”

13 oktober Vanavond staat in het Amerikaanse Fayetteville de tweede manche van de Wereldbeker veldrijden op het programma, de tweede van drie crossen over de plas. De trip naar de VS blijft voer voor discussie in veldritland - is het de inspanningen wel waard? Tom Boonen neemt in HLN Sportcast een duidelijk standpunt in. “Ofwel stop je met zagen en blijf je een Vlaamse sport, ofwel wil je internationaler worden en klaag je niet als je eens het vliegtuig moet nemen.”