KOERS KORT. Segaert pakt revanche op Waerenskjold in Chrono des Nations, Hirschi beste in Veneto Classic

Segaert wint Chrono des Nations

Alec Segaert (19) heeft in de Chrono des Nations revanche gepakt voor de WK tijdrit van de beloften. Na een 27,3 km was hij 42 seconden sneller dan de drie jaar oudere Noor Soren Waerenskjold. Op het WK in Australië waren de rollen nog omgedraaid. Het is de tweede zege van Segaert in de Franse afsluiter van het seizoen. Ook vorig jaar bij de juniores versloeg hij de toenmalige wereldkampioen.

Ook bij de profs was er sprake van WK-revanche. Stefan Küng was na 45,4 km twee seconden sneller dan Tobias Foss. Op het WK was diezelfde Foss nog drie seconden sneller dan de Zwitser. (BVDC)

Volledig scherm Alec Segaert. © Simon Mouton Photo News

Hirschi wint Veneto Classic

Marc Hirschi heeft met de Veneto Classic de laatste Italiaanse koers op de kalender gewonnen. De Zwitser zorgde in Bassano del Grappa samen met ploegmaat Davide Formolo voor een één-tweetje voor UAE-Emirates. Conci en Oldani (beiden Alpecin-Deceuninck) werden op een halve minuut derde en vierde.

Volledig scherm Marc Hirschi. © AFP

Sjoerd Bax trekt verrassend naar UAE Emirates

De Nederlandse wielrenner Sjoerd Bax rijdt de komende twee jaar voor UAE Team Emirates, de ploeg van onder anderen tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. De 26-jarige Bax komt over van Alpecin-Deceuninck. Hij verraste eind vorige maand door de Italiaanse semiklassieker Coppa Agostoni te winnen.

In de sprint van een kopgroep van negen renners versloeg hij toen grote namen als Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Rigoberto Urán en Guillaume Martin. “Met deze namen in de kopgroep verbaas ik mezelf ook”, zei Bax toen.

Het leverde hem een transfer op naar de sterke Emirates-ploeg. “Ik ben heel benieuwd hoeveel ik mezelf kan verbeteren bij een van de beste ploegen ter wereld”, aldus Bax, die vorig jaar achter Timo Roosen tweede werd op het Nederlands kampioenschap. Hij gaat komende week al met zijn nieuwe teamgenoten op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten.

Bax reed vorig jaar nog voor de Nederlandse continentale ploeg Metec-Solarwatt. Na één seizoen bij het Alpecin-team van Mathieu van der Poel wordt hij teamgenoot van Pogacar, de winnaar van de Tour de France in 2020 en 2021. Dit jaar eindigde de Sloveen als tweede achter de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

UAE haalde ook al onder meer Tim Wellens (Lotto Soudal) en de Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers) als aanwinsten voor 2023.

Volledig scherm sjoerd Bax. © Photo News

Degrendele uitgeschakeld in zestiende finales van sprinttoernooi

Nicky Degrendele is tijdens de namiddagsessie van de tweede dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines uitgeschakeld in de zestiende finales van het sprinttoernooi.

De West-Vlaamse, een voormalige wereldkampioene in de keirin, begon donderdag aan haar sprinttoernooi met een 23e tijd op 34 deelneemsters in de kwalificatietijdrit over tweehonderd meter. Daarmee mocht ze verder naar de volgende ronde, de zestiende finales, maar daarin werd ze uitgeschakeld door de Oekraïense Olena Starikova. Op de slotdag van het WK krijgt Degrendele nog eens kans tot revanche in de keirin.

Donderdagavond heeft de Belgische delegatie twee medaillekansen op dit WK baanwielrennen. Europees kampioene Lotte Kopecky komt in actie op de afvallingskoers, uittredend vicewereldkampioen Tuur Dens op de scratch.

Volledig scherm Nicky Degrendele. © BELGA

Sosa grijpt macht op Genting Highlands

De Colombiaan Ivan Ramiro Sosa (Movistar Team) heeft de macht gegrepen in de Ronde van Langkawi, een achtdaagse rittenkoers voor de Pro Series in Maleisië. Hij klom bovenop Genting Highlands solo naar winst in de derde etappe en veroverde zo ook de leiderstrui.

De eerste van twee aankomsten bergop in deze Ronde van Langkawi bracht de renners in de laatste dertig kilometer van zeeniveau naar de aankomst op 1650 meter hoogte, bovenop Genting Highlands. De vlakke aanloop daarnaartoe werd gekleurd door een vlucht van vier renners, waarvan er één lang wist vol te houden op de slotklim: de Australiër Carter Bettles.

Maar de winnaar kwam toch vanuit het peloton, waar de Brit Hugh Carthy, de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa en de Kazak Andrey Zeits al op het eerste gedeelte van de beklimming van de rest wegreden. In de slotkilometers - tijdens een tropische regenbui en met hoge klimpercentages - trok het 24-jarige lichtgewicht Sosa de macht naar zich toe. Hij haalde het met een voorsprong van 19 seconden op Carthy. Einer Rubio, een land- en ploeggenoot van Sosa, werd derde op bijna twee minuten.

In het klassement neemt Sosa de leiderspositie over van de Rus Gleb Syritsa, de winnaar van de openingsetappe. De Colombiaan was eerder dit seizoen ook al rit- en eindwinnaar in de Spaanse Ronde van Asturië

Volledig scherm Ivan Sosa. © Photo News

INEOS Grenadiers versterkt offroadteam met Pauline Ferrand-Prévot

INEOS Grenadiers heeft woensdag een meervoudig wereldkampioene aan boord gehaald. Het Britse WorldTour-team versterkte haar offroadploeg met Pauline Ferrand-Prévot. De dertigjarige Française werd afgelopen zaterdag nog de eerste wereldkampioene gravelbike. Ferrand-Prévot ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

Ferrand-Prévot zal zich in Britse loondienst voorbereiden op haar grote doel de komende jaren, mountainbikegoud op de Olympische Spelen van 2024 in eigen land, in Parijs. “Een gouden olympische medaille ontbreekt nog op mijn erelijst”, zei de Franse renster op de website van haar nieuwe team. “Dat is mijn grootste ambitie de komende twee jaar. Het wordt het grootste doel in mijn carrière.”

Ferrand-Prévot pakte in haar carrière regenboogtruien op de weg, in het veld en op de mountainbike. In die laatste discipline pakte ze dit seizoen drie wereldtitels (shorttrack, cross-country en marathon).

Ferrand-Prévot gaf ook aan deze winter weer te gaan crossen. Ze neemt op 5 november deel aan het EK in Namen en zal vervolgens toewerken naar het WK in het Nederlandse Hoogerheide (4 februari 2023).

Volledig scherm Pauline Ferrand-Prévot © Photo News

Van der Poel verrassend aan de start van Ronde van Veneto

Alpecin-Deceuninck brengt woensdag Mathieu van der Poel en titelverdediger Xandro Meurisse aan de start van de Ronde van Veneto. De Nederlander, zondag nog derde op het eerste WK gravel in Italië, was eerst niet voorzien voor de wedstrijd tussen Padua en Vicenza (159,8 km), maar verschijnt toch aan de start. “Een kleine verrassing voor jullie”, tweet het team. Gianni Vermeersch, de kersverse wereldkampioen gravel, is er niet bij.

Arne Marit sprint naar de zege in Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Arne Marit heeft de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen gewonnen. De 23-jarige Belg van Sport Vlaanderen-Baloise was na 175 kilometer in een massasprint sneller dan de Nederlander Coen Vermeltfoort. Milan Fretin werd derde voor Emiel Vermeulen en Benjamin Declercq. Arne Marit won eerder dit seizoen de GP Raf Jonckheere in Westrozebeke, eveneens een profkoers op de nationale kalender.

Oud-Belgisch kampioen Dries De Bondt en Iljo Keisse werden in laatste instantie nog aan de deelnemerslijst toegevoegd. Voor laatstgenoemde werd dit zijn allerlaatste wegkoers uit zijn loopbaan.

Schouderoperatie voor Roglic

Primoz Roglic laat zich opereren om van aanhoudende schouderproblemen af te komen. Een van zijn schouders schoot al een paar keer uit de kom, onder meer bij een val in de Tour de France van dit jaar. De Sloveen van Jumbo-Visma hoopt dat dit na een operatie niet meer gebeurt.

“Ik ben op het punt gekomen dat ik de schouder moet laten repareren”, zegt de 32-jarige renner op de Sloveense radio. “Het is niet zomaar een operatie. Ze halen ergens een stuk bot weg en plaatsen dat bij de schouder die ontwricht is.” Hij mag daarna zes tot acht weken zijn arm niet gebruiken. Een woordvoerder van Jumbo-Visma bevestigt dat Roglic, een van de kopmannen van de ploeg, zich laat opereren.

De olympisch kampioen tijdrijden moest begin september opgeven in de Vuelta als gevolg van een bizarre valpartij, vlak voor de finish van de zestiende etappe (bekijk hieronder). Roglic stond op dat moment op de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij moest als gevolg van zijn val de WK in Australië overslaan en werkt sindsdien aan zijn herstel. De Sloveen had de voorgaande drie edities van de Vuelta gewonnen, maar nu was de eindzege voor Remco Evenepoel.