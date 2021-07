KOERS KORT. Sagan past na knieoperatie voor Tokio - EK baanwielrennen verhuist naar Zwitserland

Peter Sagan niet klaar voor Tokio

Peter Sagan zal na zijn knieoperatie niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio (23/07-8/08). Dat heeft het Slovaaks olympisch comité bekendgemaakt. Gisteren meldde Bora-hansgrohe dat de drievoudige wereldkampioen na zijn opgave in de Ronde van Frankrijk een kleine operatie aan de knie heeft ondergaan in zijn woonplaats Monaco. Binnen enkele dagen mag hij al opnieuw op de fiets zitten, maar een comeback in Tokio komt te vroeg.

Sagan besliste vorige week donderdag om niet te starten in de twaalfde etappe van de Tour. Hij had te veel last van kniepijn na zijn zware val in de derde rit. Tijdens de massasprint in Pontivy ging de Slovaak zwaar onderuit met Caleb Ewan. Hij liep daarbij een diepe wonde op boven de patellapees, die enkele dagen later begon te ontsteken. Sagan verklaarde vorige week dat hij hoopte de Olympische Spelen in Tokio te halen, maar dat blijkt dus niet mogelijk.

Sagan wordt in de Slovaakse selectie vervangen door Lukas Kubis. Juraj Sagan, de oudere broer van Peter, is de andere renner die Slovakije op 24 juli zal vertegenwoordigen in de olympische wegrit. Op de Spelen van 2012 in Londen werd Sagan 34ste in de wegrit. Vier jaar later kwam hij in Rio de Janeiro in actie in het mountainbiken.

Volledig scherm Peter Sagan. © EPA

EK baanwielrennen verhuist naar Zwitserland

De Europese kampioenschappen baanwielrennen worden van 5 tot 9 oktober gehouden in de Swiss Velodrome in het Zwitserse Grenchen, zo bevestigde de Europese Wielerfederatie UEC.

Het EK baanwielrennen stond aanvankelijk van 23 tot 27 juni gepland in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, maar kon toen niet doorgaan in Wit-Rusland, vanwege politieke spanningen na de gedwongen afleiding van een Ryanair-vlucht door de Wit-Russische autoriteiten naar de luchthaven van Minsk. Wit-Rusland dwong de vlucht die onderweg was van Athene naar Vilnius, om te landen. Aan boord zat het vooraanstaande Wit-Russische oppositielid Roman Protasevitsj, die opgepakt werd. Hij werd al langer gezocht door de Wit-Russische autoriteiten.

