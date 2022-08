KOERS KORT. Rune Herregodts wint openingsrit Ronde van Tsjechië

Wielrennen Chaos in Ronde van Burgos: vreselijke valpartij door verkeers­drem­pel in dalende lijn, Jum­bo-Vis­ma bezet volledig podium

Chaos in de Ronde van Burgos. De tweede etappe werd ontsierd door een massale valpartij in de slotkilometer. Timo Roosen, Edoardo Affini en Chris Harper bleven overeind en kwamen in die volgorde over de streep. Één, twee en drie voor Jumbo-Visma.

3 augustus