KOERS KORT. Ronde van San Juan gaat niet door in 2021 - Nibali rijdt Giro en Tour

Veldrijden Bondscoach Vanthouren­hout blikt vooruit op kampioen­schap­pen: “Van Aert zal 100 procent zijn in Oostende”

2 januari Bondscoach Sven Vanthourenhout was een aandachtige toeschouwer tijdens de cross in Gullegem. De bondscoach zag Mathieu van der Poel opnieuw triomferen, Wout van Aert liet de wedstrijd aan zich voorbij gaan. Van Aert is volgens Vanthourenhout de topfavoriet op het BK van volgend weekend in Meulebeke: “Als hij zijn dagje heeft, steekt hij boven de rest uit.”