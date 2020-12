KOERS KORT. Ronde van Colombia van 2021 geannuleerd

Ronde van Colombia van 2021 geannuleerd

"Vanwege het hoge aantal positieve gevallen, de epidemiologische situatie in de wereld en de moeilijkheid om alle garanties te leveren wat betreft de veiligheidsprotocollen, heeft het uitvoerend comité van de Colombiaanse wielerbond beslist de Ronde van Colombia 2021 te annuleren. De koers keert terug in 2022", zo klinkt het in een mededeling. "De federatie heeft alle opties geanalyseerd om de koers in goede banen te leiden. De aanwezigheid van talloze supporters in de steden die de karavaan aandoet, maakt de door de UCI opgelegde veiligheidscontroles onmogelijk."