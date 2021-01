KOERS KORT. Roglic niet mee op trainingskamp met Jumbo-Visma - Wellens krijgt kans als ploegleider - Ronde van Algarve uitgesteld

Ronde van Algarve uitgesteld

We zullen nog wat langer moeten wachten vooraleer we de opvolger van Remco Evenepoel als winnaar van de Ronde van Algarve kennen. Onze landgenoot won de Portugese rittenkoers vorig seizoen. De editie van dit jaar wordt door de coronapandemie uitgesteld. Normaal is de Ronde van Algarve de uitgelezen voorbereidingskoers op de klassiekers, maar de wedstrijd valt nu weg op de kalender. Portugal is één van de zwaarst getroffen landen op dit moment in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt bekeken of de Ronde van Algarve in mei kan plaatsvinden.

Jumbo-Visma zonder Roglic op trainingsstage in Spanje

Jumbo-Visma is zonder Primoz Roglic op trainingsstage in Spanje. De Sloveense kopman van het team moet voorlopig thuisblijven. Volgens een woordvoerder van Jumbo-Visma komt dat mede omdat Roglic te maken heeft met “Covid-19-maatregelen of -besmettingen in zijn nabije omgeving”.

De Nederlandse ploeg uit de WorldTour bereidt zich in en om Alicante voor op het nieuwe seizoen. Jumbo-Visma verblijft tot en met 29 januari in Spanje. Naast Roglic, vorig jaar tweede in de Tour de France en winnaar van de Vuelta, ontbreekt nog een aantal renners. Mogelijk sluiten zij later aan. “Er druppelen nog steeds mensen binnen, afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en regelgeving”, aldus de woordvoerder.

Jumbo-Visma maakt vrijdag het programma en de ambities voor 2021 bekend. Het is al bekend dat Roglic begint maart in Parijs-Nice aan zijn seizoen wil beginnen.

Pogacar, Froome en Van der Poel verschijnen aan de start

Tadej Pogacar, de Sloveense winnaar van de voorbije Ronde van Frankrijk, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en de Nederlander Mathieu van der Poel nemen deel aan de opener van het WorldTour-seizoen, de UAE Tour (21-27/02). Ook de Brit Adam Yates staat op de deelnemerslijst. Hij won de vorige editie van de UAE Tour, die wel vroegtijdig werd stopgezet vanwege het coronavirus dat opdook in de karavaan.

Verder kondigde de organisatie aan dat wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en de sprinters Fernando Gaviria, Sam Bennett, Caleb Ewan en Pascal Ackermann van de partij zullen zijn.

Bart Wellens ploegleider in WorldTour

Intermarché - Wanty Gobert zet dit jaar de stap naar de WorldTour en dus wordt er ook in het personeelsbestand wat geschoven. Zo zal de ploeg volgens Het Nieuwsblad onder meer Bart Wellens inschakelen als ploegleider op de weg. De 42-jarige ex-wereldkampioen veldrijden is momenteel ploegleider bij Tormans - Wanty Gobert, maar zal komende zomer zijn plaats in de omkadering van de wegploeg krijgen tijdens onder meer het Criterium du Dauphiné. Wellens zal ook in andere wedstrijden een plaats krijgen in de volgwagen van sportieve baas Hilaire Van der Schueren.

Elia Viviani moet twee weken rusten na kleine ingreep voor hartprobleem

Renner Elia Viviani moet twee weken rusten nadat hij een kleine ingreep onderging vanwege een hartprobleem. “Mijn motivatie blijft intact”, verklaart de 31-jarige Italiaan in een persbericht van zijn team Cofidis. Viviani onderging eerder deze week in het ziekenhuis van Ancona enkele onderzoeken, nadat hij bij zijn terugkeer in Italië na een stage in het Spaanse Benidorm een probleem met zijn hartritme constateerde.

“Na een ploegstage ging ik trainen in Italië”, doet Viviani zijn verhaal. “Afgelopen zondag voelde ik een probleem met mijn hartritme. Met de medische staf hebben we beslist een volledige check-up uit te voeren in het ziekenhuis van Ancona. Na deze tests onderging ik een lichte operatie die met succes is verlopen. Ik ben heel blij dat het probleem duidelijk is en dat ik verder kan gaan. Mijn motivatie blijft intact.”

De kopman van Cofidis moet nu twee weken rusten, waarna hij opnieuw mag fietsen. De topsprinter begint zijn seizoen in de UAE Tour (21-27 februari).

