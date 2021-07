KOERS KORT. Rijdt Van der Sande straks voor Van Aert?

Tour de France Greg Van Avermaet: "Dit is mijn slechtste Tour ooit”

12 juli Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) reed zich nog niet in de kijker in deze Tour de France. Normaal doet de renner altijd mee voor een ereplaats in etappes zoals naar Mûr-de-Bretagne, Landerneau, maar in deze editie was hij enkel mee met een vroege vlucht op dag zes, een rit die was voorbestemd voor de sprinters, en schoof hij ook mee in de etappe naar de Mont Ventoux, maar zonder resultaat.