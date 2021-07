KOERS KORT. Rijdt Van der Sande straks voor Van Aert? - Volta Limburg Classic in gevaar door wateroverlast

Rijdt Van der Sande straks voor Van Aert?

Tosh Van der Sande (30) verlaat Lotto-Soudal op het einde van dit seizoen. Het nieuwe voorstel dat hij kreeg, is te mager. De naar Spanje uitgeweken Antwerpenaar staat volgens Wielerflits dicht bij een transfer naar Jumbo-Visma. Er is ook interesse van Cofidis, maar de aanbieding van Jumbo is interessant. Van der Sande zou er een rol krijgen in de sprinttrein en de klassiekers in dienst van Wout van Aert rijden. Eerder haalde de Nederlandse ploeg al Christophe Laporte (Cofidis) binnen met dezelfde bedoelingen. Ook met Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) zou er een akkoord zijn.

Omgekeerd dreigt Lotto-Soudal nog meer renners te verliezen. De Italiaan Stefano Oldani zou op weg zijn naar Alpecin-Fenix. John Degenkolb is in beeld bij Team DSM. Kobe Goossens en Gerben Thijssen hebben al een akkoord met Intermarché-Wanty-Gobert. (BA)

Volta Limburg Classic in gevaar door wateroverlast

Het is onzeker of de Volta Limburg Classic, een Nederlandse wielerwedstrijd door Zuid-Limburg, zondag kan doorgaan. Koersdirecteur Roy Packbier vreest dat 40 tot 50 procent van het parcours momenteel onder water staat. De organisatie voert vandaag overleg met diverse partijen en beslist uiterlijk vrijdagochtend of de wielerwedstrijd kan doorgaan.

Zaterdag staat de toertocht op het programma, waarvoor 1.500 fietsers zich hebben ingeschreven. Zondag is de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150 deelneemsters). Packbier beschikt naar eigen zeggen over “het sterkste deelnemersveld ooit”, met onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen.

De Volta Limburg Classic (voorheen bekend als de Hel van het Mergelland) gaat door het Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek. De koersdirecteur stapte donderdagochtend al vroeg op de fiets om het parcours, met start en finish in Eijsden, te verkennen. “Ik denk dat 40 tot 50 procent van onze route nu niet begaanbaar is”, aldus Packbier. “Het wordt vanaf vrijdag zomers weer, maar we weten niet wat het water gaat doen. We gaan intern overleggen en ook met de diverse overheidsinstanties. We willen graag een wedstrijd organiseren, maar het is ook niet zo dat we de koers willen doordrukken.”

De Volta Limburg Classic zou begin april worden verreden, maar de organisatie besloot vanwege de toen geldende coronamaatregelen om de wedstrijd te verplaatsen naar juli. Vorig jaar ging de koers niet door vanwege het coronavirus. De Zwitser Patrick Müller won de laatste editie in 2019.

Jumbo-Visma beloont beloften Van Dijke en Hessmann met profcontract

De Nederlander Mick van Dijke en de Duitser Michel Hessmann sluiten in 2022 aan bij de profploeg van Team Jumbo-Visma. Dat maakte het Nederlandse WorldTour-team bekend. De twee beloftenrenners maken de overstap van het Development Team, maar worden volgend jaar nog wel begeleid door de opleidingsploeg en zullen ook het merendeel van hun wedstrijden afwerken in een team bestaande uit renners uit het Development Team en profs. Beide renners tekenden een overeenkomst voor drie seizoenen.

De 21-jarige Van Dijke en de 20-jarige Hessmann maakten dit seizoen al kennis met het WorldTour-team in wedstrijdverband. Zo was het tweetal onderdeel van de winnende ploeg in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali en reden ze ook de Ronde van Hongarije. Op dit moment zijn Van Dijke en Hessmann op hoogtestage in Tignes samen met een deel van de WorldTour-ploeg. Ze zijn beiden nationaal beloftenkampioen in het tijdrijden.

