KOERS KORT. Riesebeek zegeviert in Dwars door het Hageland - Alpecin-Fenix vindt vervanger voor Merlier in Australië

Riesebeek pakt eerste profzege in Dwars door het Hageland

Tussen Aarschot en Diest kregen de renners heel wat onverharde wegen en kasseistroken voor de wielen. Door het droge weer was het een hele dag stof vreten. Dat schrikte vijf Belgen niet af. Jens Reynders, Thomas Joseph, Simon Daniels, Kobe Vanoverschelde en Ward Huybs vormden de vlucht van de dag. Die laatste twee kregen op de onverharde stroken af te rekenen met lekke banden, waardoor hun metgezellen eventjes met hun drietjes verder moesten. Maar ze konden uiteindelijk toch terugkeren.

In het peloton controleerde het sterke blok van Lotto-Soudal de koers. Het was Tim Wellens die als eerste een paar keer de benen testte op de onverharde stroken. Door het hoge tempo reden de vijf vluchters nooit ver weg en werden ze al op 50 kilometer van de streep ingerekend. Ondertussen stond achterin het peloton de deur wagenwijd open. Het werd zo langzamerhand een echte afvallingsrace.

Vooral een gretige Wellens maakte de koers hard. Maar hij lukte er niet meteen in om een grote kloof te slaan. Na een zoveelste poging was het toch prijs voor de Limburger. Hij kreeg met ploegmaat Florian Vermeersch, Taco Van der Hoorn en Fabio Van den Van den Bossche drie sterke mannen mee. Zij reden een halve minuut bij elkaar. Achter het kwartet leidde Arkéa-Samsic de achtervolging.

Het uitgedund peloton kwam tot op amper vijf seconden, maar het laatste gaatje dichtrijden op het viertal bleek een aartsmoeilijke opdracht. Slag om slinger werd er aangevallen, maar niemand kon de sprong naar de kop van de koers tot een goed einde brengen. Maar uiteindelijk dichtten de Quick-Steppers Lampaert en Van Tricht toch het gat.

Het sein voor Oscar Riesebeek om op kousenvoeten weg te rijden. Hij pakte snel 20 seconden en achter de Nederlander viel het wat stil. Iedereen keek naar Arnaud De Lie en Lotto-Soudal. Sénéchal probeerde op het laatste klimmetje met een ultieme poging nog wel terug te keren, maar hij kwam samen met zijn mede-achtervolgers net niet tot bij Riesebeek.

Op de citadel van Diest was het zowaar Riesebeek zijn ploeggenoot Gianni Vermeersch die met Sénéchal in zijn spoor nog bijna de kloof dichtte. Maar de Nederlander hield nipt stand. Zijn ploegmaat Vermeersch werd tweede, Sénéchal eindigde op een derde plaats. De Nederlander pakt zo de eerste overwinning uit zijn carrière.

Hirschi wint in eigen land

De Zwitser Marc Hirschi (23) heeft in eigen land de Grote Prijs Kanton Aargau gewonnen. De renner van UAE-Team Emirates was na een lastige koers de snelste van een klein groepje. De Duitser Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) werd tweede, de Deen Andreas Kron (Lotto Soudal) mocht als derde mee op het podium.

Mareczko pakt revanche in ZLM Tour na declassering

Daags na zijn declassering heeft de Italiaanse wielrenner Jakub Mareczko van het Belgische Alpecin-Fenix vrijdag de derde etappe gewonnen van de ZLM Tour, een Nederlandse vijfdaagse rittenwedstrijd voor de ProSeries. Hij was in een massasprint sneller dan de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma), die zijn gele leiderstrui behoudt.

De derde etappe van de ZLM Tour was de enige met klimwerk, want halfweg trok het peloton door de bekende heuvels van Nederlands Limburg. Onder meer de Cauberg en de Eyserbosweg lagen op het parcours, maar de laatste zestig kilometer van de etappe waren zo goed als vlak. Een vroege vlucht van zes renners, met daarin de Belg Jordy Bouts van BEAT Cycling, en verder Tim Bierkens, Nick van der Meer, Roel van Sintmaartensdijk, Jack Bernard Murphy en Jacob Eriksson, kon niet verhinderen dat voor de derde dag op rij gesprint werd voor de ritzege.

In een massaspurt zonder noemenswaardige incidenten slaagde Mareczko er voor de tweede dag op rij in Kooij voor te blijven. Donderdag werd hij na afloop gedeclasseerd vanwege een manoeuvre in de sprint. Weinig subtiel kwam Mareczko daarom vrijdag met de vinger voor de mond over de streep. “Misschien maakte de wedstrijdjury gisteren een fout”, zei hij na zijn ritzege. Kooij finishte als tweede voor de Deen Alexander Salby, de Italiaan Elia Viviani en beste Belg Milan Fretin (vijfde).

Dit weekend staan er nog twee vlakke etappes op het programma van de ZLM Tour. De vierde rit van zaterdag start in Rucphen, finisht in Mierlo, en is met zijn 195 kilometer de langste van de week.

Volledig scherm Buchten - Netherlands - cycling -Jakub Mareczko (Polen / Team Alpecin Fenix) - Olav Kooij (Netherlands / Team Jumbo-Visma) pictured during 33rd ZLM Tour (2.Pro) stage 3 between Heythuysen and Buchten (186KM) - Photo: Dion Kerckhoffs/Cor Vos © 2022 © Photo News ! only BELGIUM ! © Photo News

Longo Borghini wint vijfde etappe Women’s Tour

De Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft de vijfde etappe van de Women’s Tour gewonnen. Ze was aan de aankomst op Black Mountain de snelste van vijf koploopsters, met daarbij ook de Australische Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). Die laatste behoudt dankzij een derde plek nipt haar leiderstrui.

In de koninginnenetappe van 106 kilometer zat het venijn in de staart, met een slotbeklimming van ruim zeven kilometer. In de heuvelachtige aanloop daarnaartoe ontstond een gevaarlijke vlucht van twaalf rensters, met daarbij onder meer Ellen van Dijk, Thalita de Jong, Christine Majerus en onze landgenote Shari Bossuyt.

Twintig kilometer voor de finish zat het avontuur van de vluchters er op. Snel werd duidelijk dat de beslissing zou vallen op de Black Mountain. Werelduurrecordhoudster Van Dijk bereidde daar een aanval van ploeggenote Elisa Longo Borghini voor, maar de wind bleek uit de verkeerde hoek te blazen om voor grote verschillen te zorgen.

Uiteindelijk kwam het tot een sprint tussen vijf koploopsters waarin Longo Borghini het alsnog haalde. De Poolse Kasia Niewiadoma werd tweede, leidster Grace Brown derde

In het klassement hebben Brown en Longo Borghini nu exact dezelfde tijd, maar de Australische blijft wel in het geel. Niewiadoma is derde op 0:02.

De achtste editie van de Women’s Tour eindigt morgen met een vlakke rit van 142 kilometer tussen Chipping Norton en Oxford.

Kaden Groves vervangt Tim Merlier

Tim Merlier rijdt volgend seizoen voor Quick.Step-Alpha Vinyl waardoor Alpecin-Fenix, straks Alpecin-Deceuninck, op zoek moest naar een nieuwe snelle man. Die hebben ze volgens Wielerflits gevonden in Australië: de 23-jarige sprinter Kaden Groves is namelijk op weg naar de formatie van Mathieu Van der Poel. Groves won dit jaar al etappes in de Ronde van Turkije en Ronde van Catalonië en geldt als een groot talent.

Alaphilippe in Tour? “Beslissing over tiental dagen”

Geen Dauphiné of Ronde van Zwitserland voor Julian Alaphilippe. Toch blijft het de stellige ambitie van de wereldkampioen om de ‘Grand Départ’ van de Ronde van Frankrijk op 1 juli in Denemarken te halen. En ook die van het team, want als ‘chouchou’ van het Franse publiek is Alaphilippe voor Quick.Step-Alpha Vinyl een belangrijk publicitair uithangbord. “Hij verblijft momenteel op hoogtestage in Livigno”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Daar werkt hij voort aan zijn conditie. Het gaat zeker de goeie kant uit met hem. Maar we blijven voorzichtig en willen geen overhaaste beslissing nemen. De knoop over zijn deelname aan de Tour zullen we pas over een tiental dagen doorhakken.”

Alaphilippe viel op 24 april zwaar bij het aansnijden van de finale in Luik-Bastenaken-Luik en liep daarbij een schouderbladfractuur, een klaplong en twee gebroken ribben op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Wellicht zal dat ook de komende weken grotendeels zo blijven. Peeters: “Misschien rijdt hij het Frans kampioenschap (in Chôlet, op 26 juni, red.), maar ook dat staat nog niet honderd procent vast.”

Vierde topsprinter in Ronde van België

Het deelnemersveld van de Ronde van België wordt met de dag straffer. Dat Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Sam Bennett (Bora-hansgrohe) er hun benen en sprinttrein uittesten in functie van de Tour, was al geweten. Met Mads Pedersen wordt daar een vierde topsprinter van de Tour aan toegevoegd. De Deen van Trek-Segafredo verkiest de Baloise Belgium Tour boven de Ronde van Zwitserland, omdat de tijdrit in Scherpenheuvel (11,8 kilometer) qua aftstand en parcours een betere graadmeter is voor de proloog van de Tour, waarin hij de gele trui wil pakken. Ook in de sprints wil Pedersen zijn mannetje staan, maar dan zal hij naast Bennett, Philipsen en Jakobsen ook nog voorbij onze jonge landgenoten Arnaud De Lie en Thibau Nys moeten. Voor de eindzege zijn Yves Lampaert en Victor Campenaerts te duchten concurrenten. (BVDC)

Van der Poel in Livigno

Een dikke week na de Giro heeft Mathieu van der Poel de trainingen in functie van de Tour aangevat. Sinds dinsdag traint hij in Italië aan het meer van Lugano, waar hij woensdag zelfs even zijn mountainbike-fiets van stal haalde. Meer dan spielerei moeten we achter die mountainbike-tocht niet zoeken. Van der Poel focust deze zomer enkel op zijn wegcampagne en in eerste instantie dus de Tour, waarin hij met Alpecin - Deceuninck op zoek gaat naar nieuwe ritwinst.

De komende twee weken reist de Nederlander door naar Livigno, voor een hoogetstage in het gezelschap van vriendin Roxanne en een verzorger. Wegens het late afreizen naar Italië, laat Van der Poel het Nederlands kampioenschap op vrijdag 24 juni vallen. Zijn eerstvolgende wedstrijd wordt de openingstijdrit van de Tour op vrijdag 1 juli in Kopenhagen. (BVDC)

Volledig scherm © Instagram

Olav Kooij pakt 2 op 2 na declassering Mareczko

De Nederlander Olav Kooij heeft de tweede etappe gewonnen van de ZLM Tour, een Nederlandse vijfdaagse rittenkoers voor de ProSeries. In een sprint van een eerste waaier won de Italiaan Jakub Mareczko, maar hij werd gedeclasseerd voor zijn onregelmatige sprint.

In een biljartvlakke etappe van 183 kilometer tussen Veere en Goes speelde de wind tijdens de passages over de Oosterschelde een doorslaggevende rol. Het peloton brak vroeg in de rit in verschillende stukken, nam een vlucht van tien renners meteen weer terug, en uiteindelijk geraakte een waaier van 20 renners voorop. Daarin zaten met Tosh Van der Sande, Dimitri Peyskens, Ceriel Desal en Aaron Van Poucke vier Belgen. Vooral Jumbo-Visma en de Ineos Grenadiers waren voorin goed vertegenwoordigd, en ook leider Olav Kooij liet zich niet verrassen.

Een gesloten overweg kostte de kopgroep meer dan de helft van zijn voorsprong van twee minuten. De achtervolgende groepen werden niet tegengehouden door de wedstrijdjury, maar toch bleef de eerste waaier uiteindelijk voorop, met meer dan een minuut marge. De sprint verliep door enkele rotondes diep in de finale chaotisch, maar Mareczko maakte daar het handigste gebruik van. De 28-jarige Italiaan, die dit jaar de Giro al verliet op de vierde dag, haalde het vlot voor Kooij en de Italiaan Elia Viviani. Maar de Italiaan werd dus gedeclasseerd en zo ging de overwinning naar Kooij. Van Poucke was de eerste Belg op plaats drie.

De derde etappe van vrijdag schotelt het peloton van de ZLM Tour het enige klimwerk van de vijfdaagse voor. Tussen startplaats Heythuysen en de aankomst in Buchten wachten 192 kilometer en een passage door Nederlands Limburg, maar de finale is vlak.

Australische Grace Brown boekt dubbelslag

De Australische wielrenster Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) heeft donderdag de vierde etappe gewonnen van de Women’s Tour, een Britse zesdaagse rittenkoers voor de WorldTour. Ze is ook meteen de nieuwe leidster.

De heuvelachtige etappe van 144 kilometer tussen Wrexham en Welshpool kreeg een aantrekkelijk verloop, met een vaak veranderend wedstrijdbeeld. De finale werd gekleurd door een kopgroep van tien rensters, met daarin bekende namen als Ellen van Dijk, Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Grace Brown en Ashleigh Moolman. In de eerste achtervolgende groep probeerde Team DSM leidster en dubbel ritwinnares Lorena Wiebes terug naar het front te brengen.

DSM beet in de finale in het stof, en dus vocht de kopgroep voor ritwinst én de leiderstrui. Met een aanval vijf kilometer voor de aankomst trok Brown na een lekke band van Van Dijk allebei naar zich toe. De Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini kwamen in extremis nog voorin aansluiten, maar moesten toch tevreden zijn met respectievelijk een tweede en derde plaats, achter de 29-jarige Brown. Voor Brown is het de tweede zege van het seizoen, na de Australische tijdrittitel. In 2020 won ze de Brabantse Pijl.

In het klassement heeft Brown nu vier seconden voorsprong op eerste achtervolgster Niewiadoma en zes op Longo Borghini. Shari Bossuyt, de beste Belgische, maakte geen deel uit van de kopgroep van tien en zakt in de stand van vijf naar elf. Er resten nog twee etappes in de Women’s Tour. Vrijdag eindigt een tocht van 106 kilometer bovenop Black Mountain, een beklimming van ruim vijf kilometer.

Eerder wielernieuws:

Zakarin hangt fiets aan de haak

Ilnur Zakarin stopt op zijn 32ste met koersen. De Rus zou normaal gezien aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak hangen, maar hij gaat nu vroegtijdig met pensioen na het verdwijnen van zijn ploeg Gasprom-Rusvelo door de Russische invasie in Oekraïne. Zakarin won in zijn carrière onder meer twee ritten in de Giro en eentje in de Tour. In 2017 mocht hij als derde mee op het podium van de Vuelta. Toch is er ook een duister kantje aan zijn carrière: in 2009 werd hij als junior twee jaar geschorst voor het gebruik van anabole steroïden.

Evenepoel leidt selectie Quick-Step Alpha Vinyl in Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel is het speerpunt van Quick-Step Alpha Vinyl in de komende Ronde van Zwitserland (WorldTour), die zondag van start gaat. Ilan Van Wilder keert terug in het peloton, nadat hij een kaakbeen brak bij een val in Luik-Bastenaken-Luik.

Eind vorige maand won Evenepoel de Ronde van Noorwegen, waar hij drie van de zes ritten op zijn naam schreef. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik krijgt in Zwitserland het gezelschap van de Deen Kasper Asgreen, in 2021 winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ook Tim Declercq, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke tekenen present. De Brit James Knox en de Italiaan Fausto Masnada vervolledigen de selectie. Masnada kwam voor het laatst in actie in maart tijdens de Ronde van Catalonië. Hij kampte met de ziekte van Pfeiffer.

“We kunnen voor een ritzege gaan met deze solide en gemotiveerde ploeg, maar ook voor een mooie uitslag in het eindklassement”, stelt ploegleider Wilfried Peeters. “De Ronde van Zwitserland is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, met een sterk deelnemersveld en een zeer hoog niveau. We zullen zien wat Remco daar kan doen. We zijn blij dat Fausto en Ilan terug zijn na hun gezondheidsproblemen.”

Italiaanse Grand Départ en finish in Nice in 2024?

In het rittenschema van de Tour is er maar één constante. De Tour eindigt in Parijs, en sinds 1975 steeds op de Champs-Élysées. Maar over twee jaar komt daar wellicht verandering in. In de zomer van 2024 organiseert Parijs namelijk de Olympische Spelen. Het grootste sportevent ter wereld start op 26 juli in de Franse hoofdstad, amper vijf dagen na het einde van de Tour.

Omdat de drukte van de Spelen erg belastend is voor Parijs, wil het voor het eerst sinds 1903 de Tour niet verwelkomen. Volgens La Gazzetta dello Sport is Tour-organisator ASO bezig aan de denkoefening om een parcours uit te tekenen zonder aankomst in Parijs. Een van de mogelijke vervangers is Nice, heeft de Italiaanse krant vernomen in de wandelgangen van ASO. De stad aan de Côte d’Azur is de laatste jaren erg wielerminded. In 2020 organiseerde het de Tour-start en eerder was het ook al kandidaat om het EK wielrennen te organiseren.

De Tour van 2024 zou overigens nog historie kunnen schrijven qua parcours, want Firenze is kandidaat om Le Grand Départ te organiseren. Nog nooit startte de Tour in Italië. Naast Frankrijk werden wel al negen andere landen aangedaan als startplaats. Dit jaar komt daar met Denemarken (Kopenhagen) een tiende land bij. In 2023 start de Tour overigens ook in het buitenland, namelijk Bilbao in het Spaanse Baskenland.

Koen Bouwman breekt linkerpols bij mountainbiken

De Nederlandse wielrenner Koen Bouwman heeft zijn linkerpols gebroken. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van zijn ploeg Jumbo-Visma bij een val tijdens het mountainbiken.

De 28-jarige Bouwman zou vanaf zondag deelnemen aan de Ronde van Zwitserland en zou over ruim twee weken ook aan de start staan van de wegwedstrijd bij de Nederlandse kampioenschappen in Drenthe. Hoe zijn programma er nu uit komt te zien, is nog niet bekend.

Bouwman won vorige maand tijdens de Giro twee ritten en verzekerde zich als eerste Nederlander ooit van de winst van het bergklassement.

Maxim Van Gils blijft tot eind 2024 bij Lotto-Soudal

Maxim Van Gils bouwt zijn carrière verder uit bij Lotto-Soudal. De 22-jarige winnaar van de Saudi Tour heeft zijn contract bij het Belgische WorldTour-team met twee jaar verlengd, tot eind 2024. “Ik denk dat ik nog behoorlijk wat groeimarge heb en dat ik nergens anders beter kan zitten dan hier om mijn potentieel te benutten”, zei de Antwerpenaar op de website van Lotto-Soudal.

Met zijn rit- en eindzege in de Saudi Tour boekte Van Gils begin dit jaar in zijn tweede profjaar zijn eerste twee overwinningen. Sinds 2018 maakt hij al deel uit van het project van Lotto-Soudal, met eerst een periode bij het beloftenteam.

Van Gils wil zich nog verder ontwikkelen in het eendagswerk op heuvelachtig terrein en etappekoersen van een week. “Ik wil mijn huidige sterke punten nog verbeteren”, legde hij uit. “Ik wil voor de winst rijden in lastige eendagswedstrijden en mijn grenzen opzoeken in het kortere rondewerk. Ook in grote rondes zou ik graag meeschuiven in ontsnappingen en strijden voor dagzeges. Ik heb best een goede sprint en zou vaker in een positie willen komen dat ik die kan benutten.”

Richard Carapaz slaat Tour over en richt zich op Vuelta

Richard Carapaz slaat de Tour de France deze zomer over. De 29-jarige Ecuadoriaan, die onlangs tweede eindigde in de Giro, richt zich op de Ronde van Spanje (19 augustus-11 september). “Dat is mijn hoofddoel voor de rest van het seizoen.” Hij reed vorig jaar wel de Tour en eindigde toen als derde.

Carapaz, die vorig jaar in de olympische wegrit het goud wegsnoepte voor de neus van Wout van Aert, moest in de Giro op de voorlaatste dag de roze trui afstaan aan Jai Hindley. De Australiër stelde in de afsluitende tijdrit door Verona de eindzege veilig. Carapaz, in 2019 winnaar van de Giro, moest genoegen nemen met de tweede plaats op 1'18" op Hindley.

De renner van Ineos Grenadiers gaat de komende vier weken in eigen land trainen, zei hij op een persconferentie in Quito. Carapaz wil in de aanloop naar de Vuelta, die op 19 augustus begint met een ploegentijdrit in Utrecht, de Ronde van Polen (30 juli-5 augustus) rijden.

Carapaz combineerde in 2020 en 2021 de Vuelta met de Tour. Hij stond vorig jaar in Parijs op het podium, samen met de Sloveense winnaar Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard.

Ben King stopt aan het eind van het seizoen

Benjamin ‘Ben’ King heeft op sociale media aangekondigd aan het einde van het seizoen te zullen stoppen met wielrennen. De 33-jarige Amerikaan won in zijn carrière onder meer twee etappes in de Vuelta.

“Ik had nooit gedacht dat de wielersport me zo ver zou brengen”, zei King in zijn post. “Ik hou nog steeds van koersen, maar wil ook meer tijd spenderen met mijn familie. Ik heb een partner, een zoon en een eerste dochter op komst. Ik wil me ook bezighouden met andere interesses en kijk uit naar nieuwe mogelijkheden.”

King werd in 2011 prof bij RadioShack. Na drie seizoenen trok hij in 2014 naar Garmin-Sharp. Hij reed in de daaropvolgende jaren ook voor opvolger Cannondale. Vanaf 2017 volgde een avontuur van vier seizoenen bij Dimension Data en NTT. In 2021 reed hij bij Rally Racing en dit seizoen komt hij uit voor Human Powered Health.

Op zijn palmares staan een Amerikaanse titel (2010) en etappezeges in het Internationaal Wegcriterium (2015) en de Ronde van Californië (2016). In de nazomer van 2018 beleefde hij de piek van zijn carrière met twee ritzeges in de Vuelta binnen een week tijd.

