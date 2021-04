KOERS KORT. Rennersvakbond vraagt UCI om herziening reglement rond weggooien bidons

Rennersvakbond vraagt herziening UCI-reglement

Het is lang oorverdovend stil geweest, maar rennersvakbond CPA heeft nu toch gereageerd op bottlegate. Michael Schär van AG2R-Citroën werd in de voorbije Ronde van Vlaanderen uit koers genomen nadat hij een bidon naar een aantal toeschouwers had gegooid. Die actie is niet meer toegestaan sinds de invoering van de nieuwe UCI-regels vanaf 1 april.

Drinkbussen dienen nu weggegooid te worden in speciaal voorzien zones. Na de diskwalificatie van Schär was er heel wat te doen om de strenge interpretatie van de regels door de UCI. Veel renners schaarden zich achter de verontwaardiging van hun Zwitserse collega. “Door een drinkbus te vangen van een renner in de Tour van 1997 kreeg ik zelf de droom om renner te worden", vertelde Schär daags na zijn diskwalificatie.

De rennersvakbond hield zich al die tijd op de vlakte, maar de CPA vraagt de UCI nu toch om de regel te herzien. Drinkbussen weggooien in zones waar supporters staan, moet kunnen volgens de CPA. Benieuwd wat het antwoord van de UCI wordt.

Cofidis blijft tot eind 2025 in de wielrennerij en richt vrouwenteam op

Cofidis heeft aangekondigd haar sponsoring in het wielrennen verder te zetten voor de komende vier jaar. Het vorige contract van Cofidis in de wielrennerij liep tot eind 2022. Er zal nu tot minstens eind 2025 een Cofidis-team rijden in het wielerpeloton.

De Franse kredietinstelling gaf aan haar budget voor het WorldTour-team bij de mannen jaarlijks met anderhalf miljoen euro te zullen verhogen. Er wordt ook een vrouwenteam opgericht. Dat start volgend seizoen als continentaal team, de tweede divisie van het vrouwenwielrennen, met een budget van één miljoen euro.

Momenteel rijden er met Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays drie Belgen bij het Franse WorldTour-team. Cofidis viert dit seizoen haar jubileum van 25 jaar aanwezigheid in de wielersport. De Franse kredietinstelling begon in 1996 met sponsoren. Doorheen de jaren reden talloze Belgen voor het team, waaronder Frank Vandenbroucke, Nico Mattan, Rik Verbrugghe, Jo Planckaert en Nick Nuyens.

Volledig scherm Jelle Wallays. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

65ste Sint-Elooisprijs gaat door op 19 mei

Het organisatiecomité van de Sint-Elooisprijs heeft de knoop doorgehakt. Er komt dit jaar, indien er geen verbod komt van de federale overheid, wel degelijk een 65de editie in Ruddervoorde. De wedstrijd vindt een dag later plaats dan voorzien en is verschoven naar woensdag 19 mei.

“Wij hadden als datum 18 mei vooropgesteld maar door het wegvallen van Puivelde Koerse zijn we naar woensdag 19 mei uitgeweken. Of er tegen dan al publiek zal mogen aanwezig zijn, dat hangt van de coronamaatregelen af op dat moment. Wij hopen alleszins van wel. Het rennersdorp wordt toch verplaatst naar het domein Ridefort in Ruddervoorde. Die locatie kunnen we perfect afsluiten, zodat alleen de nodige personen daar binnen kunnen. Het complex is tevens groot genoeg, met verschillende ruimtes, om coronaproof plaats te voorzien voor inschrijvingen, meetings, en eventuele coronatesten”, meldt Jeroen Sap, voorzitter van het organisatiecomité.

“Het is niet gemakkelijk in deze tijden iets te organiseren. Niet alleen op logistiek vlak maar ook op financieel vlak. We hopen dat de wielerploegen er begrip voor hebben dat we de normale vergoedingen dit jaar niet kunnen betalen. Wij bieden hen wel de kans om eens een koers te kunnen rijden, en dat in een periode waarin de ene wedstrijd na de andere van de kalender verdwijnt, of doorschuift naar een latere datum. Wij moeten al flink in onze reserves tasten om dit te realiseren, dan hopen wij ook op begrip van hun kant”, vervolgt Jeroen Sap.

“Onze wedstrijd wordt live uitgezonden op lokale zender WTV-Focus. Daarom starten wij reeds om 13u00. Die vraag kwam er ook vanuit het gemeentebestuur zodat iedereen van thuis uit onze 65e Sint-Elooisprijs kan volgen”, besluit Jeroen Sap.

De laatste winnaar van de Sint-Elooisprijs was Sasha Weemaes die het in 2019, na een massasprint, haalde van Tim Merlier en Alfdan De Decker.

Volledig scherm Sasha Weemaes, de laatste winnaar van de Sint-Elooisprijs. © Photo News