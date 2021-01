KOERS KORT. Renners Israel Start-Up Nation achteraan in vaccinatierij

Renners Israel Start-Up Nation krijgen geen voorrang in vaccinatie

Ruim 2,4 miljoen Israëli, 27% van de bevolking, heeft al het coronavaccin ontvangen. Tegen eind maart zal elke Israëli een tweede inspuiting hebben gekregen. Israël is wereldwijde koploper in de strijd tegen Covid-19. Dat is voor Sylvan Adams, mede-eigenaar van WorldTour-wielerploeg Israel Start-Up Nation, geen reden om zijn renners sneller aan het vaccin te helpen. Niet zoals ze bij UAE Team Emirates hebben gedaan. Daar kreeg de voltallige ploeg - renners en staf - tien dagen geleden al een Chinees vaccin toegediend.

"Tegen eind maart zal Israël misschien groepsimmuniteit kennen", zegt Adams. "Als er dan vaccins beschikbaar zijn, kunnen we onze renners misschien vaccineren. We zullen de vraag stellen aan de minister van Sport. We houden nog een trainingskamp in Israël en misschien kan het dan. We houden ons aan de protocols. Er is geen sprake van dat we zullen voorsteken in de rij." (MG)