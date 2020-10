KOERS KORT. Rafal Majka verlaat Bora en tekent bij UAE

Giro Kelderman doet gouden zaak op Piancaval­lo: Almeida redt nipt roze trui, Nibali sneuvelt

18 oktober Tao Geoghegan Hart heeft INEOS Grenadiers een vijfde ritzege in de Ronde van Italië geschonken. De Brit klopte Wilco Kelderman in de sprint op Piancavallo. De Nederlander deed wel een uitstekende zaak in het klassement dankzij een demonstratie van Sunweb. João Almeida vertoonde voor het eerst barstjes in z'n roze pantser, maar blijft wel leider.