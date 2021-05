KOERS KORT. Quintana pakt eindwinst in Ronde van Asturië, dagzege gaat naar Latour

Quintana was met voorsprong de grootste naam aan de start in Asturië, en had in de openingsetappe op vrijdag al de macht genomen. Nadat hij zaterdag zijn leidersplaats had kunnen consolideren, mocht hij zich zondag verwachten aan een steekspel van het Movistar Team, dat de nummers twee en drie in het klassement had. De oud-ploeg van Quintana stuurde de goed geplaatste Nelson Oliveira mee in een sterke vroege vlucht van zeven. Maar die neutraliseerde Quintana eigenhandig op de voorlaatste helling.