KOERS KORT. Quintana moet onder het mes en zet punt achter seizoen

Ronde van Vlaanderen Roger De Vlaeminck: “Van Aert was 30% beter dan Van der Poel en wint zondag de Ronde”

13 oktober Opnieuw rivaliteit in de koers. Na Gent-Wevelgem gingen de poppen even aan het dansen toen Wout van Aert zijn ergernis richting Mathieu van der Poel in niet mis te verstane woorden uitsprak. Roger De Vlaeminck, superfan van Wout én Mathieu, wikt en weegt.