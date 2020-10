KOERS KORT. Quintana moet onder het mes en zet punt achter seizoen - Philipsen kent ploegmaats Vuelta, Trek-Segafredo zonder kopman naar Spanje

Movistar rekent net als in Tour op Mas, Soler en Valverde

Movistar trekt met bijna dezelfde selectie als voor de Tour naar de Vuelta. Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde krijgen een beschermde rol.

De 25-jarige Mas beëindigde de voorbije Tour als vijfde. Twee jaar geleden (toen de Spanjaard nog voor Quick.Step reed) moest hij in de Vuelta alleen Simon Yates voor zich dulden. Alejandro Valverde toonde met een twaalfde plaats in de Tour dat hij op zijn 40e nog niet versleten is. In de Vuelta stond hij al zeven keer op het podium, met de eindwinst in 2009 als uitschieter. Vorig jaar werd Valverde knap tweede in eigen land, achter Primoz Roglic. Marc Soler is de derde troefkaart voor het klassement. De 26-jarige Spanjaard finishte vorig jaar als negende in de Vuelta. In de afgelopen Tour moest hij tevreden zijn met de 21e plaats.

De rest van het team bestaat uit de Spanjaarden Carlos Verona, Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Jorge Arcas. de Portugees Nelson Oliveira vervolledigt de selectie. In vergelijking met de Tour komt Arcas in de plaats van de Italiaan Dario Cataldo, die momenteel in de Giro aan de slag is.

Sprintkopman Jasper Philipsen kent zijn ploegmaats bij Emirates

Het was al langer bekend dat Jasper Philipsen volgende week dinsdag aan de start zou verschijnen van de Vuelta. Zijn team UAE Emirates maakte donderdag haar volledige selectie voor de Spaanse wielerronde (20 oktober-8 november) bekend. Davide Formolo en David De La Cruz starten met klassementsambities, Philipsen mag zijn kans gaan in de sprints.

De 22-jarige Limburger, die volgend seizoen de overstap maakt naar Alpecin-Fenix, is bezig aan een sterk najaar met ritwinst in de Ronde van de Limousin en de Binckbank Tour. Woensdag werd hij nog vijfde in de Scheldeprijs.

Teammanager Matxi Fernandez keek met veel verwachting uit naar de laatste Grote Ronde van het seizoen. “De Ronde van Spanje is dit jaar iets korter met slechts 18 etappes in plaats van 21. Daar hebben we rekening mee gehouden bij onze selectie”, legde hij uit. “Ons team bestaat enerzijds uit enkele ervaren rijders, die meer verantwoordelijkheid moeten nemen. De La Cruz rijdt voor eigen volk en krijgt de kans voor eigen rekening te rijden. Formolo is dan weer fris na een val in de Tour, waardoor hij moest opgeven. Intussen is hij volledig hersteld. Veteranen Rui Costa en Henao zullen ook hun kansen krijgen. Philipsen van zijn kant leidt het groepje jongeren met verder ook nog Covi, Riabushenko en Oliveira. De bedoeling is elke etappe voor de overwinning te strijden.”

Vorig jaar kende Emirates een uitstekende Ronde van Spanje. Tadej Pogacar werd de ontdekking van de Vuelta met drie ritzeges in een derde plaats in het eindklassement in Madrid. De Sloveen won vorige maand de Tour en sloot zijn seizoen intussen af.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Trek-Segafredo start zonder kopman en met vier debutanten in Vuelta

Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor de Ronde van Spanje klaar. In het achtkoppige team zitten vier debutanten. Jasper Stuyven en Edward Theuns, die allebei de Tour reden, zijn er niet bij.

“Wij hebben een jonge ploeg en we starten zonder een uitgesproken ambitie voor het algemene klassement. Aangezien we geen absolute leider hebben, krijgen renners als Juan Pedro Lopez, Michel Ries en Niklas Eg een uitgelezen mogelijkheid om te leren en op etappes te mikken”, zegt ploegdirecteur Grégory Rast.

Voor de Deen Alexander Kamp, de Let Emils Liepins, de Luxemburger Michel Ries en de Spanjaard Juan Pedro Lopez wordt het hun eerste grote ronde. De Italiaan Matteo Moschetti mag zijn kans in de massasprinten. Verder bestaat het team uit de Fransman Kenny Elissonde, de Deen Niklas Eg en de Nederlander Koen de Kort. De 75ste Vuelta wordt gereden tussen 20 oktober en 8 november.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Quintana moet onder het mes en zet punt achter seizoen

Nairo Quintana komt dit seizoen door een knieblessure niet meer in actie. In een video op de Twitterpagina van de Colombiaanse wielerbond bevestigt Quintana dat zijn wielerjaar afgelopen is. "Ik heb nood aan een lange herstelperiode door een blessure aan de linkerknieschijf", zegt de klimgeit, die eraan toevoegt dat hij onder het mes zal moeten.

Tijdens de Ronde van Frankrijk kwam Quintana ten val in de dertiende etappe. Daardoor kon hij niet meer voluitgaan en raakte hij in het eindklassement niet verder dan de zeventiende plaats. Kort na het einde van de Tour kondigde het parket van Marseille aan dat er een onderzoek werd geopend tegen leden van Quintana's Franse ploeg Arkéa-Samsic na de vondst van een rist gezondheidsproducten, waaronder medicijnen, en vooral ook "een methode die kan worden beschouwd als doping". Een ploegdokter en kine belandden in het kader van het onderzoek in de cel. Quintana werd niet vervolgd en liet weten "een zuivere renner" te zijn.

Lees ook:

Volledig scherm Quintana. © REUTERS