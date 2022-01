KOERS KORT. Quick.Step Alpha Vinyl maakt seizoensdebuut met drie Belgen - Gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen bij Nokere Koerse

Quick.Step Alpha Vinyl maakt seizoensdebuut met drie Belgen

Quick.Step Alpha Vinyl brengt dinsdag drie Belgen aan de start in de vijfdaagse Saudi Tour (UCI 2.1). De nationale ronde van Saoedi-Arabië is de eerste wedstrijd van 2022 voor de Belgische WorldTour-ploeg.

Quick.Step Alpha Vinyl staat voor het eerst in zijn twintigjarige historie aan de start van een koers in Saoedi-Arabië. De tweede editie van de Saudi Tour is vijf ritten lang, met vooral kansen voor de sprinters, maar op vrijdag ook een etappe op maat van de explosieve klimmers. De ploeg van manager Patrick Lefevere rekent daarvoor op drie van zijn Belgen: Tim Declercq, Iljo Keisse en Bert Van Lerberghe. Die zullen zich vooral ten dienste moeten stellen van hun Italiaanse kopmannen Davide Ballerini en Andrea Bagioli. Verder neemt de ploeg ook de Fransman Florian Sénéchal en de Duitser Jannik Steimle mee naar de Saudi Tour.

“We starten met een sterke ploeg die in staat moet zijn om goede resultaten te behalen”, aldus Wilfried Peeters, ploegleider van het gezelschap. “Davide moet zich kunnen laten zien in de sprints, terwijl Andrea mogelijk iets kan doen in de voorlaatste rit. We willen het seizoen natuurlijk graag starten met een zege, maar het blijft afwachten hoe de dingen zich gaan ontvouwen.”

Evenveel prijzengeld voor vrouwen als mannen in Nokere: “Iedereen op gelijke voet”

In de gebouwen van hoofdsponsor Danilith in Wortegem-Petegem werd maandagavond de affiche van Nokere Koerse voorgesteld. Het wordt de 76e editie bij de mannen en de derde bij de vrouwen. Beide 1.Pro-wedstrijden hebben plaats op woensdag 16 maart. Op de affiche is een podium te zien met daarop een mannen- en een vrouwenbeen, met de tekst “In Nokere staat iedereen op gelijke voet.”

“In Nokere Koerse staat inderdaad iedereen op gelijke voet”, zegt Robrecht Bothuyne, voorzitter van het organisatiecomité. “De finale van onze vrouwenkoers komt dit jaar rechtstreeks op televisie. En het prijzengeld werd opgetrokken. In die mate zelfs dat het evenveel is als het prijzengeld van de mannen. Nooit gezien en daarom zijn wij zeker een trendsetter op de vlak. Man en vrouw staan letterlijk op gelijke voet in Nokere. We hopen dat we daarmee ook andere organisaties in het vrouwenwielrennen inspireren. Wij geloven in de groei en toekomst van het vrouwenwielrennen.”

Amy Pieters won vorig jaar Nokere Koerse bij de vrouwen.

Lotto-Soudal test in Saudi Tour vernieuwde sprinttrein van Ewan

Dinsdag start de vijfdaagse Saudi Tour (UCI 2.1), zeg maar de Ronde van Saoedi-Arabië. De Belgische WorldTour-ploeg Lotto-Soudal brengt zijn vernieuwde sprinttrein rond Caleb Ewan aan de start. “We willen voor ritoverwinningen gaan.”

Met een parcours vooral op maat van de snelle mannen vaardigt Lotto-Soudal voornamelijk een sprintselectie af naar Saoedi-Arabië, met Caleb Ewan als speerpunt. Daarnaast komen de Belgen Jasper De Buyst, Thomas De Gendt en Maxim Van Gils aan de start, samen met de Australiërs Jarrad Drizners en Ewan, en de Duitsers Roger Kluge en Rüdiger Selig. Drizners en Selig zijn nieuw bij Lotto-Soudal, net als ploegleider Allan Davis. Alle drie maken ze in de Saudi Tour hun debuut voor hun Belgische werkgever. “Met Jarrad Drizners en Rüdiger Selig in onze line-up wordt de lead-out versterkt tegenover die van vorig jaar met onder andere Jasper De Buyst en Roger Kluge. Zo bieden we Caleb een heel sterke groep jongens die hem zullen ondersteunen richting de eindmeet”, aldus Davis. “Tijdens de winter hebben we hard gewerkt om de trein op de rails te krijgen en de jongens zijn heel erg gemotiveerd om meteen goed van start te gaan.”

De Saudi Tour is echter niet alleen voer voor de sprinters, ook de klimmers krijgen hun kans, weten ze bij Lotto-Soudal. En daarvoor brachten ze de jonge klimmer Maxim Van Gils mee aan de start. “Op vrijdag is er een mooie etappe met een steile aankomst bergop die het algemeen klassement ongetwijfeld vorm zal geven. De beklimming matcht de kwaliteiten van Maxim Van Gils, hij krijgt dan ook alle vrijheid om voor een goede eindnotering te gaan.”

Volledig scherm © Photo News