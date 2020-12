KOERS KORT. Qhubeka gooit Fabio Aru een reddingsboei

De Sardiniër mag zo een zucht van opluchting slaken. Het leek er immers even op dat zijn ooit zo veelbelovend gestarte carrière dit jaar vroegtijdig een einde zou bereiken. Aru werd in 2015 eindwinnaar in de Ronde van Spanje en eindigde ook tweemaal op het podium van de Ronde van Italië (derde in 2014 en tweede in 2015), maar kon de laatste drie jaar geen mooie resultaten meer neerzetten. Zijn Italiaanse titel in 2017 en de etappezege in de Tour dat jaar naar La Planche des Belles Filles waren zijn laatste wapenfeiten.