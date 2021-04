KOERS KORT. Publiek is tijdens Waalse Pijl niet welkom op Muur van Hoei - Bagioli tot minstens eind juli out

Andrea Bagioli na knieoperatie tot minstens eind juli aan de kant

Andrea Bagioli, op de sukkel met de knie sinds zijn val in de Trofeo Laiguelia op 3 maart, is geopereerd en staat aan de kant tot eind juli of begin augustus. Dat maakte zijn team Deceuninck-Quick Step bekend.

De 22-jarige Italiaan had eind februari nog zijn eerste seizoenszege geboekt in de Classic de la Drôme (1.Pro) in Frankrijk, de derde overwinning in zijn profcarrière na etappezeges in de Ronde van de Ain en de Wielerweek Coppi-Bartali vorig jaar.

Bagioli moet na de operatie een rustperiode van drie weken in acht nemen. Nadien kan hij hervatten op de rollen. Deceuninck-Quick Step verwacht hem pas tegen eind juli of begin augustus terug in competitie.

Bagioli won dit jaar de Royal Bernard Drome Classic.

Publiek niet welkom op Muur van Hoei tijdens Waalse Pijl

De Muur van Hoei wordt volgende woensdag tijdens de Waalse Pijl afgesloten voor het publiek. De maatregel geldt voor zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd.

De huidige gezondheidscontext gaat hand in hand met een heel strikt protocol opgelegd door de internationale wielerinstanties en is vastgelegd in een ministerieel besluit, stelt de stad Hoei vrijdag. Een toeschouwersverbod is van kracht op de start- en aankomstplaats. Publiek zal er dus niet welkom zijn.

De Muur van Hoei wordt woensdag afgesloten van 7 uur tot 17 uur. Er zullen aan de voet en de top controles worden uitgevoerd. Bewoners mogen de wedstrijd alleen volgen vanaf hun eigendom (tuin, terras, etc) en niet op straat.

De rest van het parcours is wel toegankelijk op voorwaarde dat een aantal veiligheidsvoorschriften wordt nageleefd: groepen van maximum vier personen (kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen), social distancing, mondmaskerplicht en een alcoholverbod.

