KOERS KORT. Primoz Roglic mist WK na val in Vuelta

Roglic mist WK na val in Vuelta

Primoz Roglic doet volgende week niet mee aan het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De Sloveense ging dinsdag onderuit in de zestiende etappe van de Vuelta en is niet op tijd hersteld van de verwondingen die hij bij die val opliep. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de kopman van de Sloveense ploeg, die uit slechts zes renners in plaats van acht bestaat. Naast Roglic kunnen ook de geblesseerde Luka Mezgec en de zieke Matej Mohoric niet meedoen.

“We kunnen het tempo niet bepalen omdat we twee renners missen”, zei bondscoach Uros Murn bij de bekendmaking van het team op een persconferentie in Ljubljana. “Maar we hebben grote verwachtingen van Pogacar. Hij is ons plan A, maar we hebben met Jan Tranik ook een plan B. Hij verkeert momenteel in topvorm en zou een centrale rol kunnen spelen.”