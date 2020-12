KOERS KORT. Prades ruilt Movistar voor NIPPO DELKO One Provence - Veldrijdster Van Anrooij in Herentals voor verdere behandeling

Prades reed sinds 2019 voor Movistar. Hij heeft acht zeges op zijn palmares staan, waarbij de eindwinst in de Ronde van Aragon en de tweede rit in de Ronde van de Provence in 2019. Het jaar voordien zegevierde hij in de Ronde van Noorwegen en Ronde van Turkije. "Bij deze formatie krijg ik een kalender die me op het lijf geschreven is en de aandacht die nodig is om resultaten neer te zetten", kijkt Prades uit naar de toekomst. "Ik wil me goed integreren en samenwerken om koersen te winnen."