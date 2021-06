KOERS KORT. Pogacar slaat dubbelslag in Slovenië - Ook dit jaar geen GP in Quebec en Montreal

Wielrennen Arbeidshof geeft Nuyens gelijk, Van Aert veroor­deeld tot boete van 662.000 euro: “Dit is absoluut en volledig eerherstel”

9 juni Een verbrekingsvergoeding van 660.000 euro. En een dringende reden voor ontslag die door het Arbeidshof van Antwerpen van de tafel is geveegd. Wout Van Aert kreeg gisterochtend hoog in de bergen in het Franse Tignes vervelend nieuws te horen. Het Arbeidshof oordeelde dat zijn contractbreuk op 17 september 2018 met Sniper Cycling, de ploeg van Nick Nuyens, onterecht was. De opluchting in het kamp-Nuyens is groot: “Dit is absoluut en volledig eerherstel.”