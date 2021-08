KOERS KORT. Pogacar past voor Vuelta - Degenkolb keert terug naar oude stal - Bardet wint in Burgos

Pogacar past voor Vuelta

Tadej Pogacar (22) verschijnt op 14 augustus dan toch niet aan de start van de Ronde van Spanje. Dat maakte het Sloveense wonderkind zelf bekend op Instagram. “Samen met het team heb ik beslist om helaas niet mee te doen aan de Vuelta”, vertelt Pogacar, die na een rustperiode van twee weken de trainingen weer hervat heeft. De Sloveen van UAE speldt voor het eerst weer een rugnummer op in Plouay, om zich dan te richten op het EK, WK en de Italiaanse najaarsklassiekers.

Pogacar heeft er al een echt boerenjaar op zitten. Hij won dit seizoen de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Slovenië én de Tour. In de olympische wegrit pakte hij brons.

Lees ook:

Roglic kopman bij Jumbo-Visma

De ene Sloveense topper past voor de Vuelta, maar die andere verschijnt wel aan de start. Primoz Roglic is namelijk de kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje. De titelverdediger krijgt onder meer de Amerikaan Sepp Kuss en de Nederlander Steven Kruijswijk mee in steun. Ook de Belg Nathan Van Hooydonck komt op 14 augustus aan de start in Burgos.

De selectie wordt vervolledigd met vier Nederlanders: ervaren rot Robert Gesink, Koen Bouwman, Lennard Hofstede en Sam Oomen. Jumbo-Visma mikt met Roglic op een derde opeenvolgende eindzege in de Vuelta, na eerdere zeges in 2019 en 2020.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Degenkolb verhuist naar Team DSM

Na twee magere jaren bij Lotto Soudal keert John Degenkolb (32) volgend seizoen terug naar de oude stal. De Duitser tekende een contract voor drie seizoenen bij Team DSM, het team waarvoor hij tussen 2012 en 2016 al uitkwam - weliswaar onder andere ploegnamen. Degenkolb moet DSM succes bezorgen in de klassiekers en massasprints. Iets wat hij al met verve deed tijdens z'n eerste passage door onder meer Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo en ritten in de Giro en Vuelta te winnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cavendish maakt wederoptreden in Denemarken, ook Evenepoel van de partij

Mark Cavendish maakt drie weken na zijn fenomenale Tour - waarin hij goed was voor vier ritzeges en de groene trui - zijn wederoptreden in de Ronde van Denemarken (2.Pro). Dat meldt Deceuninck-Quick Step. Met thuisrijder Michael Mørkøv en de Nieuw-Zeelander Shane Archbold krijgt ‘The Manx Express’ een fameuze lead-out mee. Ook Remco Evenepoel is van de partij, na zijn passage op de Olympische Spelen.

Daarnaast selecteerde de Belgische WorldTour-formatie ook nog Belgisch tijdritkampioen Yves Lampaert, wegkapitein Iljo Keisse en de Duitser Jannik Steimle.

“We gaan voor een overwinning volgende week,” vertelt sportdirecteur Brian Holm. “Voor het algemene klassement nemen we het dag per dag.” Met Cavendish wordt gemikt op een zege in een sprintersetappe, terwijl Evenepoel en Lampaert gaan voor een goed resultaat in de afsluitende tijdrit.

De Ronde van Denemarken vindt plaats van 10 tot en met 14 augustus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dubbelslag Bardet in Burgos

Na 1.258 dagen heeft Romain Bardet (30) nog eens een koers gewonnen. De Fransman van Team DSM was de beste in de derde etappe van de Ronde van Burgos en veroverde meteen ook de leiderstrui. Bardet reed op de Picon Blanco weg van de andere favorieten en breidde z'n voorsprong in de afdaling uit tot een kleine 40 seconden, ondanks een val. Domenico Pozzovivo werd tweede, Mikel Landa derde. De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zaterdag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.