Koers Kort. Pogacar past voor Dauphiné - Hayter slaat dubbelslag in Ruta del Sol

Pogacar laat Dauphiné schieten en kiest voor Ronde van Slovenië en Sloveense kampioenschappen

Tadej Pogacar zal in juni in eigen land de Ronde van Slovenië (9 - 13 juni) en de nationale kampioenschappen rijden alvorens zijn titel in de Ronde van Frankrijk te verdedigen vanaf 26 juni. UAE, de ploeg van de jonge Sloveen, heeft vandaag het programma van zijn kopman geofficialiseerd. Hij gaat eerst op hoogtestage in het Italiaanse Sestrières nabij de Franse grens alvorens de oversteek te maken naar zijn thuisland.

Pogacar kwam sinds zijn zege eind april in Luik-Bastenaken-Luik niet meer in actie en zou normaal deelnemen aan de Dauphiné, maar komt daar dus op terug. Vorig jaar eindigde hij nog op de vierde plaats in de rittenkoers. De Olympische Spelen in Tokio maken ook deel uit van het programma van de laatste eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk. De wegrit in Japan zal gereden worden op 24 juli, amper zes dagen na de aankomst van het wielerpeloton in Parijs.

Dubbelslag voor Hayter in rit twee van Ruta del Sol

De Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) realiseerde vandaag een dubbelslag in de tweede etappe van de Ronde van Andalusië, die ook gekend is als de Ruta del Sol. Hij reed na 184 kilometer solo naar ritwinst, en neemt zo de leiderstrui over van de Spanjaard Gonzalo Serrano.

De Belg Aaron Van Poucke koos voor de lange vlucht in de lastige heuveletappe tussen Iznajar en Alcala la Real, maar daar viel de renner van Sport Vlaanderen - Baloise letterlijk uit weg. Niemand van de andere vluchters bleek bij machte het peloton af te houden, en op een lange beklimming met de top op acht kilometer voor de finish scheidde een elitepelotonnetje zich af.

Toms Skujins en Ethan Hayter waren de actiefste renners aan het slot, en de 22-jarige Brit van de Ineos Grenadiers werd voor die inspanningen beloond. Op de steile kasseihelling helemaal aan het eind won hij met een voorsprong van acht seconden op de Colombiaan Miguel Angel Lopez. De Noor Sven Erik Bystrom werd derde op tien seconden.

Hayter, eerder dit jaar ook al goed voor dagwinst in de Ronde van de Algarve en de Wielerweek Coppi & Bartali, leidt in het klassement met elf seconden voorsprong op Lopez en dertien op Bystrom. De Ruta del Sol eindigt zaterdag, donderdag wacht opnieuw een veeleisende dag met onderweg zes gecategoriseerde beklimmingen.

