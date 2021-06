KOERS KORT. Pogacar loodst Ulissi naar ritzege in Slovenië

Wielrennen Ritzege én leiders­trui: Carapaz grijpt de macht in eerste bergetappe Ronde van Zwitser­land

10 juni Mathieu van der Poel is leider af in de Ronde van Zwitserland. Richard Carapaz schreef de eerste bergrit op zijn naam en nam de gele trui over van de Nederlander, die wel de ontsnapping van de dag kleurde.