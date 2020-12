KOERS KORT. Pogacar en Roglic samen Wielrenner van het Jaar in Slovenië

Pogacar en Roglic samen Wielrenner van het Jaar in Slovenië

Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) zijn in Slovenië samen uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. De Sloveense wielerbond koos in een voor Slovenië uitzonderlijk wielerjaar voor twee laureaten. In Duitsland werd Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) verkozen tot beste renner van 2020.

Het Sloveense wielrennen scheerde nooit hogere toppen dan in 2020. Primoz Roglic won de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik en hij leek in september ook op weg naar Tourwinst. Die werd hem echter door de neus geboord door zijn landgenoot Tadej Pogacar. Die reed op de voorlaatste dag een indrukwekkende klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles en fietste Roglic zo uit de gele leiderstrui. In de UCI World Ranking eindigde Roglic als eerste, voor Pogacar.

In Duitsland ging de prijs voor Wielrenner van het Jaar naar Lennard Kämna. Die triomfeerde in de Tour in de bergrit naar Villard-de-Lans en won ook in de Dauphiné een bergetappe. Kämna haalde het in de verkiezing, georganiseerd door de wielertijdschriften RadSport en RennRad, voor zijn ploegmakkers Maximilian Schachmann en Pascal Ackermann.