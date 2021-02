KOERS KORT. Ploegleider Van Gansen, beschuldigd van ongewenste intimiteiten, geschorst - Grootoom Mathieu van der Poel overleden

Disciplinaire Commissie UCI schorst wielermanager Patrick Van Gansen tot eind 2022

De Disciplinaire Commissie van de Internationale Wielerunie (UCI) heeft wielermanager Patrick Van Gansen een schorsing opgelegd tot en met 31 december 2022. Tot dan mag hij geen functie uitoefenen in het wielrennen. Van Gansen werd eerder door verschillende rensters beschuldigd van ongewenste intimiteiten.

Wil Van Gansen na zijn schorsing opnieuw in het wielrennen aan de slag gaan, dan moet hij een cursus volgen over ongewenste intimiteiten op de werkvloer.

Van Gansen kwam in 2019 in opspraak nadat meerdere rensters van wielerploeg Health Mate Ladies Team hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Lees ook:

André Poulidor, broer van Raymond en grootoom van Mathieu van der Poel, overleden

André Poulidor, de grootoom van Mathieu en David van der Poel, is in het Franse Limoges overleden. Na bijna een maand in het ziekenhuis werden de gevolgen van het coronavirus hem fataal. De oudere broer van ex-wielrenner Raymond Poulidor werd 90 jaar.

André schopte het zelf nooit tot profwielrenner, maar vormde wel een inspiratiebron voor de carrière van Raymond Poulidor. Vanaf 1947 bouwde André een lange carrière uit in de amateurreeksen, om uiteindelijk samen met zijn broer te stoppen in 1977. Raymond overleed in 2019 al op 83-jarige leeftijd. (YGG)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veldritlegende Dufraisse overleden

Triest nieuws uit de veldritwereld. Vijfvoudig wereldkampioen André Dufraisse is zondag op 94-jarige leeftijd overleden. De Fransman won het WK tussen 1954 en 1958 vijf keer op rij en moet enkel Erik De Vlaeminck voor laten gaan met zeven wereldtitels.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deceuninck-Quick.Step verkent woensdag opnieuw Omloop-parcours

Het Deceuninck-Quick.Stepteam van onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe zal woensdag nogmaals het parcours van de Omloop verkennen. Eerder al werd het traject eens onder de loep genomen. Woensdag vlamt ‘The Wolfpack’ opnieuw over de Vlaamse kasseien. De selectie voor de Belgische openingsklassieker bestaat uit een mix van renners die actief waren in de Tour de la Provence en de Clasica de Almeria.

“Woensdag trekken wij op verkenning. Het is er het weer voor. Julian Alaphilippe maakt deel uit van onze selectie. Dat was al langer geweten. Hij heeft er een goede Tour de la Provence opzitten. Daar kaapten we twee ritzeges weg met Davide Ballerini en die is er zaterdag ook bij. Eigenlijk in alle koersen waaraan we deelnamen, konden wij een positieve balans opmaken”, meldt sportdirecteur Wilfried Peeters.

De verkenning van de Omloop werd al eerder gedaan. Woensdag trekt de ploeg nog eens op pad. “Wij gaan de cruciale punten van de wedstrijd herbekijken. Van waar tot waar wil ik niet zeggen. Het is niet de bedoeling dat daar mensen langs het parcours komen staan. Ik vraag nu al aan de wielerfans om ook voor trainingstochten aandacht te hebben voor de coronamaatregelen. Het is nu niet de tijd om gek te gaan doen. Veiligheid primeert. Wij verkenden het parcours trouwens al eerder en het materiaal werd op die manier ook voldoende getest. Julian Alaphilippe was daar eveneens bij. Parcourskennis is nu eenmaal zeer belangrijk in de Vlaamse koersen”, stelt Peeters.

Naast Alaphilippe en Ballerini komen ook nog de Belgen Yves Lampaert en Tim Declercq aan de start in Gent. Voorts hebben ook de Deen Kasper Asgreen, de Fransman Florian Sénéchal en de Tsjech Zdenek Stybar hun plaats binnen de zevenkoppige selectie van Deceuninck-Quick Step. Stybar is trouwens oud-winnaar van de Belgische openingsklassieker. Hij mocht er in 2019 het zegegebaar maken.

Voor wat betreft Kuurne-Brussel-Kuurne mogen Yves Lampaert, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, de Deen Kasper Asgreen, de Colombiaan Alvaro Jose Hodeg, de Duitser Jannik Steimle en Zdenek Stybar hun kans gaan bij ‘The Wolfpack’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jumbo-Visma houdt gestopte Dumoulin in gedachten voor Tour

Hoewel Tom Dumoulin voor onbepaalde tijd is gestopt met wielrennen, houdt de ploegleiding van Jumbo-Visma hem voorlopig wel in gedachten voor de komende Tour de France. Een woordvoerder van de Nederlandse ploeg bevestigt dat naar aanleiding van een bericht van WielerFlits.

Eind januari, tijdens het trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje, besloot Dumoulin om een pauze in zijn carrière te nemen om rustig te kunnen nadenken over zijn wielertoekomst. Dumoulin bekende dat hij worstelt met de druk en verwachtingen. Vlak daarvoor had Jumbo-Visma nog bekendgemaakt dat de dertigjarige Nederlander komende zomer één van de drie kopmannen in de Tour de France zou zijn, samen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

De teamleiding werkt nu aan een plan B voor de Tour, maar plan A is nog niet van tafel. “We gaan er nu vanuit dat Tom niet meedoet aan de Tour”, zegt ploegleider Grischa Niermann tegen WielerFlits. “Hij heeft tijd nodig en die tijd krijgt hij. Het traject naar de Tour is al begonnen, maar de specifieke voorbereiding op de Ronde van Frankrijk start voor ons begin mei. Als Tom voordien terugkeert in training en een goed niveau haalt, is hij dermate getalenteerd dat hij via die voorbereiding in topvorm aan het vertrek van de Tour kan staan. Het zou niet fair zijn om hem daarvoor uit te sluiten. Maar ik denk dat we er op dit moment niet vanuit moeten gaan dat we nog zover gaan komen, dit jaar. Wanneer hij er klaar voor is, geeft Tom de volgende stap aan.”

Een woordvoerder van de ploeg laat weten: “Er zullen nog weken overheen gaan tussen het moment dat Tom de volgende stap aangeeft en dat hij daadwerkelijk ergens aan de start staat. Uiteindelijk bepalen we die stap uiteraard in overleg en de ploegleiding wellicht nog iets meer dan Tom, aangezien hij niet de opstellingen maakt.” De Tour begint op 26 juni en eindigt op 18 juli, amper een week voor de start van de Olympische Spelen.

Volledig scherm © Photo News

Sport Vlaanderen-Baloise verkent dinsdag de Omloop en woensdag Kuurne-Brussel-Kuurne

Bij Sport Vlaanderen-Baloise vatten ze het Belgische openingsweekend aan met twee verschillende ploegen. Het team dat voorzien is voor de Omloop zal dinsdag de openingsklassieker verkennen. De kern die op de deelnemerslijst staat voor Kuurne-Brussel-Kuurne gaat woensdag op verkenning voor die wedstrijd. De uitvalsbasis is telkens Waregem, waar de ploeg haar ‘service course’ heeft.

“Dinsdag verkennen we de Omloop met Cedric Beullens, Alex Colman, Robbe Ghys, Aaron Van Poucke, Kenneth Van Rooy, Jordi Warlop en Thimo Willems. Ruben Apers en Kenny De Ketele zijn de reserven. We verzamelen in Waregem om daarna in de buurt het parcours op te trekken. We verkennen de laatste 100 kilometer. Het is nog eens een gelegenheid om tijdens dat tochtje het nieuwe materiaal en de bandendruk uit te testen. In principe verkennen we de openingsklassieker altijd een keer in de maand januari, dit tussen de stages door. Door de coronacrisis hebben we dit moeten uitstellen”, meldt sportdirecteur Hans De Clercq.

Woensdag trekt de ploeg op verkenning voor Kuurne-Brussel-Kuurne. “Wij doen dat met de jongens die voorzien zijn voor die koers: Lindsay De Vylder, Gilles De Wilde, Arne Marit, Jens Reynders, Fabio Van Den Bossche, Ward Vanhoof en Sasha Weemaes. We zullen zowat het hele parcours verkennen. Niemand dubbelt dus bij ons. Enkel onze reserves staan op de lijst voor beide koersen. Wij hebben enkele renners die buiten strijd zijn. Sander De Pestel is nog niet honderd procent, net als Aaron Verwilst. En we houden enkele jongens op kant die pas later in competitie komen. Rune Herregodts willen wij uitspelen in de Waalse koersen. Het is ook niet simpel om wedstrijdschema’s op te stellen. Door het coronavirus vallen er koersen weg en dan moet je steeds aanpassen en schuiven”, besluit De Clercq.

Volledig scherm © Photo News

Intermarché-Wanty Gobert verkent woensdag Omloop-parcours

Intermarché-Wanty Gobert neemt woensdag het parcours van de Omloop onder de loep. Vanuit Nazareth zullen de renners een tocht van zowat 100 kilometer afwerken. Met uitzondering van de Leberg en Den Ast, die heel vroeg in het parcours van de openingsklassieker zijn opgenomen, verkent het WorldTeam dus alle hellingen en de meest pittige kasseistroken.

“Met tien man gaan we woensdag verkennen. De zeven die de koers zullen rijden en dan nog drie renners die ook in Kuurne-Brussel-Kuurne aan de start zullen komen”, verduidelijkt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “Voor de Omloop heb ik Aimé De Gendt, Loïc Vliegen, Taco van der Hoorn, Andrea Pasqualon, Boy van Poppel, Jonas Koch en Pieter Vanspeybrouck op mijn lijstje staan. Deze laatste vier zijn ook voorzien om in Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden. Dat kwartet wordt verder aangevuld met Ludwig De Winter, Tom Devriendt en Danny van Poppel. Het is de bedoeling dat we woensdag zowat 100 kilometer van het parcours zullen rijden. We beginnen er wellicht aan in Nazareth.”

De verwachtingen zullen nu wel iets hoger liggen nu Intermarché-Wanty Gobert een WorldTeam is. “Ik blijf bij mijn standpunt dat dit een overgangsjaar moet worden. Wij verkregen de licentie als WorldTeam door allerlei omstandigheden heel laat op het seizoen. Je kan dan niet meer echt actief zijn op de transfermarkt. Dat zal dus iets voor volgend jaar zijn. We hebben onze kern wel wat versterkt met mannen als Jonas Koch en Taco van der Hoorn. Die moeten de Vlaamse koersen wel aankunnen. Ons budget is echter opgesoupeerd. We kunnen er dit seizoen niemand meer bijnemen”, meldt Van der Schueren.

Op de Muur van Geraardsbergen zullen de kaarten wellicht definitief geschud worden in de Omloop. “Het is best mogelijk dat de beslissing zelfs al eerder zal vallen. Alles hangt af van de weersomstandigheden en van hoe de wind zit op het parcours. Ik zal zaterdagavond alvast tevreden zijn als één van mijn renners in Ninove een toptiennotering kan afdwingen”, besluit Van der Schueren.

Volledig scherm © BELGA