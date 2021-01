KOERS KORT. Pinot mikt op de Giro, Démare rijdt de Tour - Planckaert mist voorjaar door knieblessure

Baptiste Planckaert mist voorjaar door knieblessure

Baptiste Planckaert mist het voorjaar door een knieblessure. Dat deelde zijn team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux mee. De 32-jarige West-Vlaming ontbreekt ook op het trainingskamp in het Spaanse Alicante. Planckaert ontwikkelde bij zijn trainingsopbouw in november een zogenaamde “wielrennersknie”. “Hij heeft een prepatellair frictiesyndroom (het meest frequente wrijvingsprobleem bij renners) aan de rechterknie”, legt ploegdokter Simon Verdonck uit. Afgelopen vrijdag werd Planckaert in het ziekenhuis van Herentals aan het gewricht geopereerd. “In de eerste twee weken na de operatie moet de belasting op de rechterknie beperkt worden. Het hernemen van fietstrainingen zal afhankelijk zijn van de evolutie van de pijngraad.”

“In november stootte ik mijn knie tegen mijn stuur en dat zou het begin van lastige blessure betekenen”, zegt Planckaert. “Een klein euvel bleef aanslepen. Het plooien van mijn knie zorgde voor ontstekingen, waardoor fietsen onmogelijk werd. Ik keek erg uit naar het aankomende seizoen met mijn nieuw team. De plannen om vanaf de seizoensstart op niveau te zijn, had ik al opgeborgen, nu moet ik het voorjaar zelfs missen! Hoelang ik zal moeten revalideren is nog onduidelijk, ik hoop om binnen drie weken terug in het zadel te zitten om aan mijn lange opbouw te beginnen.”

Pinot naar de Giro, Démare naar de Tour

Thibaut Pinot richt zich na een nieuwe teleurstelling in de Tour in 2021 opnieuw op de Giro. Dat maakte Groupama-FDJ vandaag bekend op de ploegvoorstelling. Pinot reed de Ronde van Italië voor het laatst in 2018, toen hij in het slotweekend volledig door het ijs zakte.

Arnaud Démare keert dan weer terug naar de Ronde van Frankrijk. De afgelopen twee seizoenen week Démare vanwege de Tourambities van Pinot telkens uit naar de Giro, met vorig seizoen vier ritzeges en de puntentrui als resultaat. In de Tour wist Démare in 2017 en 2018 telkens één etappe te winnen.

Renners Israel Start-Up Nation krijgen geen voorrang in vaccinatie

Ruim 2,4 miljoen Israëli, 27% van de bevolking, heeft al het coronavaccin ontvangen. Tegen eind maart zal elke Israëli een tweede inspuiting hebben gekregen. Israël is wereldwijde koploper in de strijd tegen Covid-19. Dat is voor Sylvan Adams, mede-eigenaar van WorldTour-wielerploeg Israel Start-Up Nation, geen reden om zijn renners sneller aan het vaccin te helpen. Niet zoals ze bij UAE Team Emirates hebben gedaan. Daar kreeg de voltallige ploeg - renners en staf - tien dagen geleden al een Chinees vaccin toegediend.

"Tegen eind maart zal Israël misschien groepsimmuniteit kennen", zegt Adams. "Als er dan vaccins beschikbaar zijn, kunnen we onze renners misschien vaccineren. We zullen de vraag stellen aan de minister van Sport. We houden nog een trainingskamp in Israël en misschien kan het dan. We houden ons aan de protocols. Er is geen sprake van dat we zullen voorsteken in de rij." (MG)

