KOERS KORT. Pinarello toont gouden frame voor Carapaz - Vanhoucke derde in Ronde van de Ain

Zimmermann pakt ritzege voor Intermarché-Wanty-Gobert in Ronde van de Ain, Vanhoucke derde

De Duitser Georg Zimmermann van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert heeft de tweede etappe gewonnen van de Ronde van de Ain, een Franse driedaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) werd derde.

Na de vlakke openingsrit droeg de Colombiaan Alvaro Hodeg de leiderstrui in dag 2 van de Ronde van de Ain, maar die speelde hij kwijt in de opdracht van 131 kilometer tussen Lagnieu en Saint-Vulbas, waarin de renners het middengebergte door moesten. Na die zware strook, waarin hard werd gekoerst, reden vijf renners op kop, met naast Vanhoucke ook Matteo Badilatti, Georg Steinhauser, Rémy Rochas en Michael Storer.

In een achtervolgende groep waren Deceuninck - Quick-Step, AG2R Citroën en Trek-Segafredo erg actief, maar toch slaagde slechts één renner er in extremis in de oversteek te maken: de 23-jarige Zimmermann. Ondanks die inspanning begon hij erg vroeg aan de sprint voor de ritzege, die hij won voor de Australiër Storer en West-Vlaming Van Houcke. Het is nog maar de derde seizoenszege voor Intermarché-Wanty-Gobert. Voor Zimmermann was het zelfs de eerste profzege.

Zimmermann is ook de nieuwe leider in het klassement. Storer en Vanhoucke zijn de eerste achtervolgers op respectievelijk vier en zes seconden. De Ronde van de Ain wordt zaterdag beslist met een korte bergetappe van 125 kilometer in de Jura, met aankomst boven in Lélex Mont-Jura.

Meeus verlengt contract bij Bora-Hansgrohe tot 2024

Bora-Hansgrohe heeft het contract van neoprof Jordi Meeus (23) verlengd tot het einde van 2024. Dat heeft de Duitse WorldTour-formatie vrijdag bekendgemaakt: “Jordi heeft zich buitengewoon ontwikkeld in zijn eerste jaar als prof, hij heeft een belangrijke rol gehad in de lead-outs”, stelt teammanager Ralph Denk. “Maar hij won ook zelf. We zien veel potentieel in hem, en willen hem de komende jaren klaarstomen als sprinter. Vanaf volgend seizoen zal hij vaker koersen voor de uitslag.”

“Het is echt fantastisch om te zien hoeveel vertrouwen het team in me heeft”, aldus Meeus. “Dit is de ideale omgeving voor mij. We zullen zien waarheen de reis gaat. Als sprinter heb je altijd torenhoge doelstellingen, maar ik ben nog jong en zal het stap per stap bekijken.” Meeus boekte in de Ronde van Hongarije zijn eerste profzege. Op het Belgisch kampioenschap eindigde hij vorige maand op de vierde plaats.

Ook de Oostenrijker Patrick Gamper en de Est Martin Laas verlengden hun overeenkomst met één jaar. Donderdag liet Bora-Hansgrohe weten dat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan en de Duitser Pascal Ackermann het team na dit seizoen verlaten.

Fausto Pinarello toont nieuw, gouden frame voor olympisch kampioen Carapaz

Fausto Pinarello, de eigenaar van het Italiaanse fietsenmerk dat zijn naam draagt, heeft op Instagram het gouden fietsframe gedeeld waarop Richard Carapaz de komende jaren te zien zal zijn. De Ecuadoriaan werd vorige week zaterdag olympisch kampioen, toen hij solo aankwam voor onze landgenoot Wout van Aert en Tourwinnaar Tadej Pogacar.

De renner van Ineos-Grenadier kan zijn gouden fiets mogelijk voor het eerst showen in de Vuelta, waar de Britse formatie met een absoluut wereldteam aan de start zal staan: ook Egan Bernal en kersvers olympisch kampioen mountainbike Tom Pidcock zitten al zeker in de selectie. Carapaz zelf werd vorig jaar al eens tweede in de Ronde van Spanje, na Primoz Roglic. De Sloveen werd deze week dan weer olympisch kampioen tijdrijden en gaat voor een derde eindzege op rij in de Vuelta.

Clasica San Sebastian gebukt onder Olympische Spelen

De 40e editie van de Clasica San Sebastian, de Baskische wielerklassieker voor de WorldTour, lijdt zaterdag flink onder de concurrentie met de Olympische Spelen in Tokio. Julian Alaphilippe en Egan Bernal zijn de blikvangers van dienst en horen bij de belangrijkste kandidaten om Remco Evenepoel op te volgen.

Van de top tien van de ranglijst van de WorldTour komen er zaterdag slechts twee mannen aan de start: wereldkampioen Julian Alaphilippe en Giro-winnaar Egan Bernal. Niet toevallig stonden de Fransman en de Colombiaan de voorbije dagen niet aan het vertrek van de olympische wegrit of tijdrit. Jonas Vingegaard, de nummer twee van de recentste Tour, Bauke Mollema, Dan Martin, Mikel Landa, Diego Ulissi, en de broertjes Adam en Simon Yates worden wel aangekondigd, en kunnen Alaphilippe en Bernal het vuur aan de schenen leggen. Het is ook uitkijken naar het klassieke debuut van het achttienjarige toptalent Juan Ayuso.

Alaphilippe won de Clasica al eens in 2018 en ook Tony Gallopin (2013) Adam Yates (2015) en Bauke Mollema (2016) kunnen hun naam een tweede keer op de erelijst plaatsen. De Spanjaard Luis Léon Sanchez (2010 en 2012) kan dat een derde keer doen, waarmee hij zijn landgenoot Marino Lejarreta (1981, 1982 en 1987) zou evenaren.

Remco Evenepoel, In 2019 winnaar van de laatste editie, komt deze keer niet aan de start, net als onder meer collega-olympiërs Wout van Aert en Greg Van Avermaet (tweede in 2019). Van Belgische zijde is het voornamelijk uitkijken naar man in vorm Ben Hermans, de jonge Ilan Van Wilder, veldrijder Quinten Hermans, Dries Devenyns en Jan Bakelants.

De wedstrijd over 223 kilometer, met start en aankomst in San Sebastian, ziet er hetzelfde uit als de laatste edities: na een heuvelachtige tocht doorheen het Baskenland wachten in de finale de beklimmingen van de bekende Jaizkibel, gevolgd door de steile Erlaitz en Murgil-Tontorra, die laatste met top op acht kilometer van de streep.

Australische tijdritkampioen trekt naar Ineos-Grenadiers

Luke Plapp, de regerende Australische tijdritkampioen, heeft bij Ineos-Grenadiers een overeenkomst als stagiair ondertekend. 2022 wordt zijn eerste profjaar bij de WorldTour-formatie.

De 20-jarige Australiër werd in 2018 tweede op het WK tijdrijden voor junioren, na Remco Evenepoel. Op de Olympische Spelen in Tokio komt hij in actie op de piste: “We zijn onder de indruk van wat we tot nog toe van hem gezien hebben”, stelt racedirecteur Rod Ellingworth. “Bij dit team hebben we een geschiedenis van het ontwikkelen van baanwielrenners tot wegrenners van wereldklasse, denk maar aan Bradley Wiggins en Geraint Thomas.”

