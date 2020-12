KOERS KORT. Pim Ligthart zet punt achter carrière - Vandenbergh bevestigt pensioen officieel

Ligthart droeg het roodwitblauw in dienst van Vacansoleil-DCM en reed later nog voor Lotto Soudal en Roompot. De afgelopen twee jaar was hij in dienst van het Franse Total Direct Energie. Zijn contract liep af. "Ik ben erg trots op wat ik bereikt heb. Dat was nooit gelukt zonder de mensen om me heen. Ik dank ze allemaal, in de eerste plaats mijn familie", aldus Ligthart, die zes zeges boekte als prof. Zijn laatste wedstrijd was de Ronde van Spanje waarin hij in de vijftiende etappe afstapte.

Vandenbergh officieel op pensioen

Stijn Vandenbergh hangt de fiets aan de haak. Dat maakte de 36-jarige renner via Instagram bekend. De Oost-Vlaming was einde contract bij AG2R La Mondiale en er diende zich geen nieuwe ploeg aan. De boomlange Vandenbergh (1m99) startte zijn profloopbaan in 2007 bij Unibet.com, waarna hij een jaar voor AG2R reed. Na drie seizoenen Katusha en vijf seizoenen Quick-Step, keerde hij in 2017 naar AG2R terug. Met een rit en de eindzege in de Ronde Van Ierland 2007 (2.1) en een etappe in de Ronde van Valencia 2016 (2.1) boekte hij drie profzeges. In de voorjaarsklassiekers reed hij in de schaduw van zijn kopman naar heel wat mooie ereplaatsen. Zo werd hij tweede in de Omloop Het Nieuwsblad 2013, vierde in de E3 Harelbeke 2014, vierde in de Ronde van Vlaanderen 2014, vierde in Gent-Wevelgem 2015 en vierde in de Omloop Het Nieuwsblad 2015.

“In mijn jaren bij Quick-Step (2012-2016) was ik op mijn sterkst”, weet Vandenbergh. “Als meesterhelper kwam ik het best tot mijn recht. Ik was een goede knecht, die ook nog een finale kon rijden. Ik had heel veel voldoening als de kopman mede door mijn werk won. Soms verbaasde ik de ploeg, maar ook mezelf in het Vlaamse voorjaar. Een finale rijden in de voorjaarskoersen was voor mij echt kicken en gaf me zoveel adrenaline. Het meest fier ben ik op mijn vierde plaatsen in de Ronde, de E3 en Gent-Wevelgem. Zat er meer in?... vragen ze mij soms. Misschien, maar in mijn ogen heb ik er het maximale uitgehaald. Ik leefde niet als een pater en dat zou ook niet gewerkt hebben voor mij. Ik genoot ook graag van het leven en zorgde voor een goed evenwicht tussen ontspanning en inspanning. Ik hou er heel mooie herinneringen en vriendschappen aan over.”

Parijs-Roubaix was de lievelingsklassieker van Vandenbergh - “Met mijn lengte en gewicht was ik gemaakt voor die koers” - al is een zestiende plaats in 2014 zijn beste resultaat in de “Hel van het Noorden”. Vandenbergh was graag nog doorgegaan tot en met Parijs-Roubaix van volgend jaar, maar een nieuwe ploeg vinden, zat er niet meer in.

Volledig scherm © Photo News