KOERS KORT. Philipsen sprint naar zege in Kampioenschap van Vlaanderen – Cattaneo wint tijdrit in Ronde van Luxemburg, Almeida wordt opnieuw leider

Philipsen haalt het in Kampioenschap van Vlaanderen in de spurt van Groenewegen

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft vrijdag het 105e Kampioenschap van Vlaanderen op zijn naam geschreven. Na 196 kilometer met start en aankomst in Koolskamp haalde de 23-jarige Philipsen het in de verwachte massasprint voor de Nederlander Dylan Groenewegen en de Est Martin Laas. Baptiste Planckaert eindigde op de zesde plaats.

Het was voor Philipsen de eerste koers sinds de Vuelta, waarin hij twee ritzeges behaalde. Op de erelijst is hij de opvolger van de Duitser Jannik Steimle, die in 2019 triomfeerde. Vorig jaar ging het Kampioenschap van Vlaanderen niet door vanwege de coronapandemie.

Mattia Cattaneo is de snelste in tijdrit van Ronde van Luxemburg, Joao Almeida herovert de leiderstrui

Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick.Step) heeft de individuele tijdrit over 25,4 kilometer, met start en aankomst in Dudelange, gewonnen in de Ronde van Luxemburg. De 30-jarige Italiaan klokte af in een tijd van 30:52, goed voor een gemiddelde van 49,374 km/u. Zijn teamgenoot, de Portugees Joao Almeida, werd tweede op 2 seconden. De Deen Mattias Skjelmose Jensen eindigde op de derde plaats in 31:18. Joao Almeida is zo opnieuw leider. De Portugees telt in het algemeen klassement 43 seconden voorsprong op de vorige koploper Marc Hirschi en 50 seconden op zijn teamgenoot Mattia Cattaneo. De kans dat Deceuninck-Quick Step deze eindzege nog uit handen geeft, is bijzonder klein.

Cattaneo zette de beste tijd neer aan het tussenpunt en bleef ook in het tweede gedeelte top. Hij bolde binnen na 30:42. De top 5 van het klassement was dan ook al van start gegaan. Dit met de gele trui als inzet. Joao Almeida begon zinderend aan de tijdrit en was al snel virtueel leider. De Portugees beet met 30:54 wel zijn tanden stuk op de tijd van zijn teamgenoot Cattaneo. De Zwitser Marc Hirschi klokte uiteindelijk af in 31:41 en moest zo zijn gele leiderstrui inleveren bij Almeida.

Morgen wordt de 81e editie van de Ronde van Luxemburg afgesloten met de etappe tussen Mersch en Luxemburg, de hoofdstad van het Groothertogdom. Scherprechter is daar de Pabeierbierg die opgenomen is in de plaatselijke ronden.

Dries De Bondt blijft door nieuwe afgelasting laatste winnaar Memorial Rik Van Steenbergen

Voor het tweede jaar op rij zal er geen Memorial Rik Van Steenbergen of Sluitingsprijs Putte-Kapellen worden georganiseerd. Beide wielerwedstrijden worden geschrapt. De Memorial Rik Van Steenbergen (slotmanche van de Bingoal Cycling Cup) stond op zondag 10 oktober geprogrammeerd, de Sluitingsprijs twee dagen later.

Boosdoener is nog steeds de coronapandemie. Volgens de organisatoren is het in de huidige omstandigheden nog steeds niet mogelijk deze wedstrijden in optimale conditie te laten doorgeen. Dit wegens de zovele reglementeringen in verband met de pandemie.

“Wij hebben zo lang mogelijk gewerkt aan een nieuwe uitgave van zowel de Memorial Rik Van Steenbergen als de Sluitingsprijs Putte-Kapellen maar het is duidelijk geworden dat wij beide wielerwedstrijden ook dit jaar moeten annuleren”, meldt organisator Ben Simons die onder andere ook nog de Schaal Sels Merksem en de Antwerp Port Epic in zijn portefeuille heeft zitten.

Dries De Bondt blijft zo de laatste winnaar van de Memorial Rik Van Steenbergen, de Nederlander Piotr Havik is dat voor de Sluitingsprijs. Het kampioenschap van Vlaanderen vandaag is meteen ook de laatste manche van de Bingoal Cycling cup. Normaal gezien figureerde de Memorial Rik Van Steenbergen als afsluiter van dit regelmatigheidscriterium.

