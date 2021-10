KOERS KORT. Peiper stopt als sportdirecteur UAE - Rolf Aldag wordt sportdirecteur bij Bora-hansgrohe - Brunel naar UAE Team Emirates

Allan Peiper stopt als sportdirecteur bij UAE Team Emirates

Allan Peiper heeft een punt gezet achter zijn loopbaan als sportdirecteur. De 61-jarige Australiër was aan de slag bij UAE Team Emirates en zat tijdens de helleklassieker Parijs-Roubaix, van afgelopen zondag, voor het laatst achter het stuur van de volgwagen.

Peiper leidde onder andere in 2020 Tadej Pogacar naar zijn eerste eindzege in de Tour de France. Hij was een oud-prof die onder andere bij Peugeot, Panasonic en Tulip aan de slag was alvorens hij sportdirecteur werd.

De Australiër vecht al een poos tegen kanker en legt de functie van sportdirecteur naast zich neer wegens gezondheidsredenen.

Rolf Aldag wordt sportdirecteur bij Bora-hansgrohe

De Duitse oud-renner Rolf Aldag (53) gaat aan de slag als sportdirecteur bij Bora-hansgrohe. Hij vervangt bij de WorldTour-ploeg Enrico Poitschke, die na tien jaar het Duitse team verlaat.

Aldag heeft al ruim vijftien jaar ervaring als sportdirecteur. Na zijn actieve carrière, waarin hij als lid van Telekom epo-gebruik bekende, ging hij in dienst bij onder meer Omega-Pharma-Quick.Step, Dimension Data, Bahrain-Victorious en in het vrouwenpeloton.

“Dit was voor mij de moeilijkste beslissing in de voorbije tien jaar, want ik ben Enrico veel dankbaarheid verschuldigd”, zegt teambaas Ralph Denk. “Maar de voorbije maanden is het mij steeds duidelijker geworden dat, als wij als team progressie willen maken, ook in de sportieve staf verandering nodig is.”

Alexys Brunel verlaat Groupama-FDJ voor UAE Team Emirates

UAE Team Emirates rekent vanaf 1 januari op de diensten van Alexys Brunel. De nog maar 22-jarige Fransman maakt de overstap van Groupama-FDJ en ondertekende bij het WorldTour-team uit de Verenigde Arabische Emiraten een contract voor twee seizoenen.

Brunel werd begin 2020 prof bij Groupama-FDJ. Hij liet er vorig jaar meteen zijn potentieel zien met ritwinst in de Ster van Bessèges. Dit seizoen haalde hij brons op het Frans kampioenschap tijdrijden. De hardrijder werd in 2016 ook al Europees kampioen tijdrijden bij de junioren en veroverde in de jeugd verschillende nationale titels tegen de chrono.

Matteo Pelucchi (32) zet punt achter wielercarrière

Voor Matteo Pelucchi is 2021 het laatste seizoen als wielerprof. De 32-jarige Italiaan van Team Qhubeka NextHash bevestigt vandaag zijn afscheid.

Pelucchi zette zijn eerste stappen als profrenner in 2011 bij Geox-TMX Transformers. Daarna verdedigde hij de kleuren van Europcar, IAM Cycling, Bora-hansgrohe, Androni, Bardiani en (sinds dit jaar) Qhubeka. Op zijn erelijst prijken onder meer de Clasica de Almeira, twee ritzeges in de Rondes van Polen en Langkawi en de Challenge Mallorca, en etappewinst in Tirreno-Adriatico.

De Italiaan rijdt vandaag nog de Coppa Bernocchi en neemt donderdag afscheid in de Gran Piemonte.

