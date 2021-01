KOERS KORT. Pech voor heel wat Belgen: Ronde van Valencia uitgesteld - Eekhoff vangt ook bij het TAS bot

Ronde van Valencia uitgesteld

Een streep door de rekening van heel wat Belgen. De Ronde van Valencia, die normaal doorging van 3 tot 7 februari, is uitgesteld door de precaire coronasituatie. Onder meer Van Avermaet, Naesen, Lampaert, Vanmarcke en Teuns zouden er hun seizoen starten. De Spaanse rittenkoers krijgt een nieuwe datum, al is het nog niet bekend wanneer die precies zou gereden worden.

Eekhoff vangt ook bij het TAS bot, geen wereldtitel bij de beloften

De Nederlandse wielrenner Nils Eekhoff heeft ook voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) geen gelijk gekregen in zijn zaak tegen de Internationale Wielerunie (UCI). Eekhoff verklaarde in de Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad dat het TAS zijn protest onontvankelijk verklaarde. De zaak draait om de wereldtitelstrijd bij de beloften in 2019 in het Britse Yorkshire.

Eekhoff kwam in de wedstrijd na een val helemaal terug vooraan en sprintte vervolgens naar de wereldtitel. Een kwartier na de wedstrijd besloten de UCI-commissarissen de Nederlander echter zijn wereldtitel af te nemen, omdat hij na zijn val kilometerslang achter de Nederlandse ploegleiderswagen had gereden en daar dus onrechtmatig voordeel uit haalde. De titel ging uiteindelijk naar de Italiaan Samuele Battistella.

Eekhoff tekende in eerste instantie protest aan bij de UCI, maar zag dat meteen afgewezen worden. Hij trok vervolgens naar het TAS, dat nu oordeelt dat de zaak onontvankelijk is. De intussen 23-jarige Nederlander, die vorig jaar in zijn eerste profjaar knap tweede werd in Dwars door het Hageland, ziet de wereldtitel bij de beloften zo definitief uit zijn handen glippen. Eekhoff legt zich nu neer bij die beslissing.

Volledig scherm Nils Eekhoff. © Photo News

Wielervakbond CPA neemt het op voor bedreigde Groenewegen

Gianni Bugno, de voorzitter van de CPA, de internationale vakbond voor wielrenners, heeft het opgenomen voor Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma vertelde onlangs in een interview dat hij bedreigd werd na de door hem veroorzaakte crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Groenewegen, die nadien door de Internationale Wielerunie (UCI) voor negen maanden werd geschorst, kreeg zelfs een tijdje politiebewaking.

“Ik las over de bedreigingen die Groenewegen heeft gehad”, zei Bugno in een verklaring van de CPA. “Dit is ontoelaatbaar, onwaardig en onfatsoenlijk. De woorden en daden die aan deze jongen zijn gericht, zijn onaanvaardbaar.”

Volgens de 56-jarige Bugno, tweevoudig wereldkampioen op de weg, wordt nu alleen Groenewegen aangewezen als schuldige aan de crash in het Poolse Katowice. De voorzitter van de CPA vindt echter dat de organisatie van de Ronde van Polen ook heel wat te verwijten valt, omdat de dranghekken bij de finish gevaarlijk en niet goed vastgezet waren.

Volledig scherm © BELGA

Gooikse Pijl - Halle is de nieuwe startplaats voor 18e editie

Donderdagnamiddag maakten de organisatoren van de Gooikse Pijl (cat.1.1), via een videoconferentie, bekend dat hun wedstrijd dit jaar op zondag 19 september zal starten in Halle. Deze gloednieuwe startlocatie brengt met zich mee dat het parcours ook een wijziging ondergaat. De organisatie heeft een voorakkoord voor deelname met zes WorldTour-ploegen, zijnde Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty Gobert, BORA-hansgrohe, Team Jumbo-Visma en Israel Start-Up Nation.

Waar er voorheen negen plaatselijke ronden van elk 22 kilometer, op en rond de Strijlandstraat van Gooik, afgewerkt werden tijdens de Gooikse Pijl, trekt het peloton nu vanuit Halle eerst een lus alvorens het vroegere parcours aan te snijden.

“We werken dit jaar hierdoor slechts 8 plaatselijke ronden af in en rond Gooik”, stelde organisator Danny Schets. “De verhuis van onze startlocatie naar Halle moet onze wedstrijd nog meer uitstraling geven. De Gooikse Pijl bestaat al ettelijke jaren maar maakt nog maar sinds 2018 deel uit van de categorie 1.1-wedstrijden. We hebben de ambitie om verder door te groeien met onze koers. Beetje per beetje, zonder ons te vergalopperen.”

Was Halle vragende partij om de Gooikse Pijl binnen te halen? “Ik ben zeer goed bevriend met de familie Baert”, ging Schets verder. “Zij zijn de stuwende kracht achter zaalvoetbalploeg FP Halle-Gooik en tevens hevige fans van het wielrennen. Zo kwamen we tot de gedachte de Gooikse Pijl eens te laten starten aan sporthal De Bres, de locatie waar de bewuste zaalvoetbalploeg zijn onderkomen heeft. Het stadsbestuur van Halle ging mee in het verhaal en in 2021 is het dan zover. Voorlopig is dit een eenmalig gegeven. Na 19 september word een evaluatie gemaakt maar ik denk nu al dat er zeker een vervolg komt.”

De Gooikse Pijl heeft dit jaar een week voor het wereldkampioenschap op de weg in ons land plaats. “Juist daarom zal de interesse van de ploegen zeer groot zijn”, aldus Schets. “Wij hebben nu al een voorakkoord met zes WorldTeams. Niet van de minste overigens: Intermarché-Wanty Gobert, Lotto Soudal, Deceuninck-Quick.Step, Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe en Israel Start-Up Nation. Voorts zullen ook Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal WB starten.”

Volledig scherm Danny van Poppel wint de Gooikse PIjl in 2020. © Photo News

Belgische ploeg mag niet starten op WK shorttrack

België mag over vijf weken niet met een aflossingsploeg meedoen aan de wereldkampioenschappen shorttrack. De ploeg van bondscoach Pieter Gysel had nog een theoretische kans op een startplaats als een aantal landen wegens coronapandemie zou afzeggen. De wereldtitelstrijd wordt van 5 tot en met 7 maart in het Nederlandse Dordrecht gehouden.

Voor de WK-relay zijn acht landen gekwalificeerd, België staat op de reservelijst. Afzegging van landen als China, Japan en Zuid-Korea had België in beeld gebracht. Die landen hebben echter voorlopig hun deelneming toegezegd, aldus de organisatoren. De deelnemerslijst is samengesteld op basis van de prestaties van vorig seizoen.

Tijdens het EK, afgelopen weekend in het Poolse Gdansk, was juist de aflossingsploeg met Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Rino Vanhooren en Warre Van Damme een lichtpuntje. Het kwartet won de B-finale en werd daarmee vijfde.

“De relay was gezien de blessures van Ward en Adriaan goed”, oordeelde Gysel. “Warre is de uitdaging vol aangegaan en maakte een goede beurt.” Ward Pétré en Adriaan Dewagtere liepen in december ernstige blessures op, waardoor de 18-jarige Van Damme moest invallen.

Volgens Gysel was in Polen goed te merken dat we in een pre-olympisch jaar leven. “Het algemeen niveau beweegt zich in stijgende lijn, ondanks corona.” Gysel was bijzonder kritisch over Stijn Desmet, die op medailles mikte maar niet verder kwam dan twee top-tien klasseringen. “Hij was gewoon ondermaats. Hier en daar liet hij een flits zien, maar hij maakte te veel kleine fouten op de momenten dat het telt.”

Voor diens zus Hanne was het volgens Gysel een kleine overwinning dat ze aan de start kon verschijnen. Als gevolg van een rugblessure heeft ze een forse trainingsachterstand opgelopen. “Ik geloof wel dat ze tegen de WK een hele stap beter kan zijn. Tenminste, als haar rugprobleem onder controle blijft.”