KOERS KORT. Overgang Vanmarcke naar Israel-Start Up Nation nu ook officieel rond

Sep Vanmarcke trekt voor drie seizoenen naar Israel Start-Up Nation

De West-Vlaming heeft ook in het vervolg van zijn carrière nog grote doelen. “Mijn grootste doel blijft de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen de komende jaren”, zei Vanmarcke op de website van Israel Start-Up Nation. Tot dusver is een tweede plaats in Parijs-Roubaix (in 2013) en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen (in 2014 en 2016) zijn beste resultaat. Afgelopen zondag werd hij nog zeventiende in Vlaanderens Mooiste. Vanmarcke won de voorbije jaren wel al onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (2012) en de Bretagne Classic (2019).