KOERS KORT. Otto Vergaerde trekt naar Trek-Segafredo

Wielrennen Binnenkort verkrijg­baar: de ‘Rem­co-piz­za’, mét groenten maar zonder vlees

18 augustus Sinds maart van dit jaar is Remco Evenepoel (21) het gezicht van Pizza Hut, de bekende pizzaketen. En in de herfst gaat de samenwerking nog een stapje verder, want dan brengt Pizza Hut een ‘Remco-pizza’ op de markt. Al zullen vleesliefhebbers er misschien vriendelijk voor passen. “Er zal geen vlees op de pizza liggen”, aldus Stef Meulemans - CEO bij Top Brands, de Belgische holding waar Pizza Hut onder valt - in La Dernière Heure. “Wel veel groenten die Remco zelf graag lust.” De speciale pizza is volgens Meulemans onderdeel van een grote reclamecampagne rond de figuur Evenepoel, die niet alleen gekozen is wegens zijn sportieve verdiensten. “Zijn uitstraling is even belangrijk. Het is een simpele jongen, die tegen iedereen praat en die je zomaar zou kunnen tegenkomen in een van onze restaurants.”